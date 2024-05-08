https://ria.ru/20240508/putin-1944577512.html

Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность

Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность - РИА Новости, 08.05.2024

Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с вступлением в должность. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:08

2024-05-08T08:08

2024-05-08T08:08

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маха ватчиралонгкон

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БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с вступлением в должность. Текст поздравительной телеграммы опубликован Национальной службой новостей Таиланда при департаменте общественных связей правительства королевства. "В связи с вашим вступлением в должность президента Российской Федерации на пятый срок хотел бы выразить Вам искренние поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении ваших государственных обязанностей на благо процветания страны и народа России. Тот факт, что Вы были избраны на должность президента на новый срок, является еще одним подтверждением огромного доверия вашего народа и его нерушимой уверенности в вашем руководстве", - говорится в поздравлении. "Таиланд придает большое значение тесной дружбе между нашими двумя странами и народами, основанной на общих ценностях и взаимном уважении. Эти особые отношения сложились более чем за 127 лет, на протяжении которых развиваются дипломатические отношения между нашими странами. Я твердо верю, что под вашим руководством и с вашей поддержкой наши страны продолжат успешно укреплять дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций, туризма и энергетики на благо и счастье обоих наших народов", - написал таиландский монарх. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20231018/tailand-1903529938.html

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таиланд, россия, владимир путин, маха ватчиралонгкон, в мире