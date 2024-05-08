Рейтинг@Mail.ru
Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/putin-1944577512.html
Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность
Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность - РИА Новости, 08.05.2024
Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с вступлением в должность. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:08
2024-05-08T08:08
таиланд
россия
владимир путин
маха ватчиралонгкон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944427401_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_e6688b0240fb75ec0ee9180e27dfd110.jpg
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с вступлением в должность. Текст поздравительной телеграммы опубликован Национальной службой новостей Таиланда при департаменте общественных связей правительства королевства. "В связи с вашим вступлением в должность президента Российской Федерации на пятый срок хотел бы выразить Вам искренние поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении ваших государственных обязанностей на благо процветания страны и народа России. Тот факт, что Вы были избраны на должность президента на новый срок, является еще одним подтверждением огромного доверия вашего народа и его нерушимой уверенности в вашем руководстве", - говорится в поздравлении. "Таиланд придает большое значение тесной дружбе между нашими двумя странами и народами, основанной на общих ценностях и взаимном уважении. Эти особые отношения сложились более чем за 127 лет, на протяжении которых развиваются дипломатические отношения между нашими странами. Я твердо верю, что под вашим руководством и с вашей поддержкой наши страны продолжат успешно укреплять дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций, туризма и энергетики на благо и счастье обоих наших народов", - написал таиландский монарх. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
https://ria.ru/20231018/tailand-1903529938.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944427401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f906a1deb0dbc481ed5a8c7ec33a1b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, россия, владимир путин, маха ватчиралонгкон, в мире
Таиланд, Россия, Владимир Путин, Маха Ватчиралонгкон, В мире
Король Таиланда поздравил Путина с вступлением в должность

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон поздравил Путина с вступлением в должность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) направил президенту РФ Владимиру Путину поздравление в связи с вступлением в должность.
Текст поздравительной телеграммы опубликован Национальной службой новостей Таиланда при департаменте общественных связей правительства королевства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
"В связи с вашим вступлением в должность президента Российской Федерации на пятый срок хотел бы выразить Вам искренние поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении ваших государственных обязанностей на благо процветания страны и народа России. Тот факт, что Вы были избраны на должность президента на новый срок, является еще одним подтверждением огромного доверия вашего народа и его нерушимой уверенности в вашем руководстве", - говорится в поздравлении.
"Таиланд придает большое значение тесной дружбе между нашими двумя странами и народами, основанной на общих ценностях и взаимном уважении. Эти особые отношения сложились более чем за 127 лет, на протяжении которых развиваются дипломатические отношения между нашими странами. Я твердо верю, что под вашим руководством и с вашей поддержкой наши страны продолжат успешно укреплять дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, особенно в области торговли, инвестиций, туризма и энергетики на благо и счастье обоих наших народов", - написал таиландский монарх.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Премьер Таиланда рассказал, как Путин ответил ему на тайском языке
18 октября 2023, 10:10
 
ТаиландРоссияВладимир ПутинМаха ВатчиралонгконВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала