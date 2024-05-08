https://ria.ru/20240508/putin-1944556006.html

Путин вытащил Россию из пропасти, заявила Симоньян

Путин вытащил Россию из пропасти, заявила Симоньян - РИА Новости, 08.05.2024

Путин вытащил Россию из пропасти, заявила Симоньян

Владимир Путин, придя к власти в конце 90-х, вытащил Россию из пропасти и вернул стране достоинство заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T01:15

2024-05-08T01:15

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин, придя к власти в конце 90-х, вытащил Россию из пропасти и вернул стране достоинство заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Он уже вытащил и продолжает уводить нашу страну от той пропасти, над которой она не стояла, а над которой висела на кончиках пальцев", — сказала Симоньян. Медиаменеджер подчеркнула, что хорошо помнит тяжелые 90-е годы, а когда кто-то рассказывает о невероятных свободах и возможностях в те времена, то "ничего кроме хохота это не вызывает". По ее словам, придя к власти в 1999 году, Путин положил конец сепаратистским настроениям внутри России и не позволил ее распродать, чего так желал Запад в лице США. "Путин не позволил распродать и сдать в аренду ни задорого, ни задешево. Он встал и сказал, что эта страна не продается… Он вернул нам достоинство, а достоинство деньгами не измеряется", — добавила Симоньян. Кроме того, по ее словам, при Путине Россия стала более безопасной страной.

https://ria.ru/20240508/simonyan-1944553544.html

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россия, сша, владимир путин, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), общество