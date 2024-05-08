https://ria.ru/20240508/protest-1944810394.html

На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения

На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения - РИА Новости, 08.05.2024

На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения

Столкновения между пропалестинскими демонстрантами и сотрудниками сил правопорядка произошли в Амстердаме при попытке спецназа разогнать демонстрацию у здания... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:44

2024-05-08T20:44

2024-05-08T20:45

в мире

амстердам

палестина

утрехт (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 8 мая — РИА Новости. Столкновения между пропалестинскими демонстрантами и сотрудниками сил правопорядка произошли в Амстердаме при попытке спецназа разогнать демонстрацию у здания университета, начались задержания, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Группа демонстрантов провела ночь со вторника на среду за баррикадами возле здания Амстердамского университета. В среду утром протестующие водрузили флаг Палестины на одно из зданий. Спецназ начал разгонять протест у здания Амстердамского университета, так как баррикады создали неудобства для посетителей других зданий вуза. Протестующие стали забрасывать правоохранителей предметами и распылять в их сторону огнетушители. Спецназ в ответ применил дубинки, между демонстрантами и спецподразделением произошли столкновения. Несколько демонстрантов были задержаны. Кроме того, сотрудники правопорядка стали разрушать баррикады. Полиция Амстердама задержала в ночь с понедельника на вторник порядка 140 человек в результате беспорядков на пропалестинской демонстрации в кампусе Рутерсейланд Амстердамского университета (UVA). Там около 200 пропалестинских студентов разбили палаточный лагерь, требуя от университетов прекратить связи с израильскими компаниями. После того, как полиция потребовала от демонстрантов покинуть кампус, начались беспорядки. Группа лиц начала забрасывать полицию кирпичами и фейерверками. Правоохранители обвинили демонстрантов в насилии против сотрудников полиции. Во вторник вечером в другом нидерландском городе - Утрехте - полиция задержала 50 человек на пропалестинской демонстрации у здания библиотеки Утрехтского университета. Собравшиеся разбили там палатки и воздвигли баррикады, требуя от университета высказаться по ситуации в секторе Газа и разорвать все связи с израильскими вузами.

https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html

https://ria.ru/20240501/stolknoveniya-1943278718.html

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утрехт (город)

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в мире, амстердам, палестина, утрехт (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году