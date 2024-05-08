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На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения - РИА Новости, 08.05.2024
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20:44 08.05.2024 (обновлено: 20:45 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/protest-1944810394.html
На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения
На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения - РИА Новости, 08.05.2024
На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения
Столкновения между пропалестинскими демонстрантами и сотрудниками сил правопорядка произошли в Амстердаме при попытке спецназа разогнать демонстрацию у здания... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:44
2024-05-08T20:45
в мире
амстердам
палестина
утрехт (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 8 мая — РИА Новости. Столкновения между пропалестинскими демонстрантами и сотрудниками сил правопорядка произошли в Амстердаме при попытке спецназа разогнать демонстрацию у здания университета, начались задержания, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Группа демонстрантов провела ночь со вторника на среду за баррикадами возле здания Амстердамского университета. В среду утром протестующие водрузили флаг Палестины на одно из зданий. Спецназ начал разгонять протест у здания Амстердамского университета, так как баррикады создали неудобства для посетителей других зданий вуза. Протестующие стали забрасывать правоохранителей предметами и распылять в их сторону огнетушители. Спецназ в ответ применил дубинки, между демонстрантами и спецподразделением произошли столкновения. Несколько демонстрантов были задержаны. Кроме того, сотрудники правопорядка стали разрушать баррикады. Полиция Амстердама задержала в ночь с понедельника на вторник порядка 140 человек в результате беспорядков на пропалестинской демонстрации в кампусе Рутерсейланд Амстердамского университета (UVA). Там около 200 пропалестинских студентов разбили палаточный лагерь, требуя от университетов прекратить связи с израильскими компаниями. После того, как полиция потребовала от демонстрантов покинуть кампус, начались беспорядки. Группа лиц начала забрасывать полицию кирпичами и фейерверками. Правоохранители обвинили демонстрантов в насилии против сотрудников полиции. Во вторник вечером в другом нидерландском городе - Утрехте - полиция задержала 50 человек на пропалестинской демонстрации у здания библиотеки Утрехтского университета. Собравшиеся разбили там палатки и воздвигли баррикады, требуя от университета высказаться по ситуации в секторе Газа и разорвать все связи с израильскими вузами.
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
https://ria.ru/20240501/stolknoveniya-1943278718.html
амстердам
палестина
утрехт (город)
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в мире, амстердам, палестина, утрехт (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Амстердам, Палестина, Утрехт (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
На пропалестинской акции в Амстердаме начались столкновения

На пропалестинской акции Амстердаме начались стычки демонстрантов с силовиками

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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ГААГА, 8 мая — РИА Новости. Столкновения между пропалестинскими демонстрантами и сотрудниками сил правопорядка произошли в Амстердаме при попытке спецназа разогнать демонстрацию у здания университета, начались задержания, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Группа демонстрантов провела ночь со вторника на среду за баррикадами возле здания Амстердамского университета. В среду утром протестующие водрузили флаг Палестины на одно из зданий.
Акция протеста в поддержку Палестины у университета Сорбонна - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Париже полиция разогнала пропалестинский протест студентов
29 апреля, 17:05
Спецназ начал разгонять протест у здания Амстердамского университета, так как баррикады создали неудобства для посетителей других зданий вуза.
Протестующие стали забрасывать правоохранителей предметами и распылять в их сторону огнетушители. Спецназ в ответ применил дубинки, между демонстрантами и спецподразделением произошли столкновения. Несколько демонстрантов были задержаны.
Кроме того, сотрудники правопорядка стали разрушать баррикады.
Полиция Амстердама задержала в ночь с понедельника на вторник порядка 140 человек в результате беспорядков на пропалестинской демонстрации в кампусе Рутерсейланд Амстердамского университета (UVA). Там около 200 пропалестинских студентов разбили палаточный лагерь, требуя от университетов прекратить связи с израильскими компаниями. После того, как полиция потребовала от демонстрантов покинуть кампус, начались беспорядки. Группа лиц начала забрасывать полицию кирпичами и фейерверками. Правоохранители обвинили демонстрантов в насилии против сотрудников полиции.
Во вторник вечером в другом нидерландском городе - Утрехте - полиция задержала 50 человек на пропалестинской демонстрации у здания библиотеки Утрехтского университета. Собравшиеся разбили там палатки и воздвигли баррикады, требуя от университета высказаться по ситуации в секторе Газа и разорвать все связи с израильскими вузами.
Столкновения около пропалестинского лагеря на территории университета Лос-Анджелеса. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В Лос-Анджелесе начались столкновения на пропалестинских протестах
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В миреАмстердамПалестинаУтрехт (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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