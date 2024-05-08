https://ria.ru/20240508/protest-1944662374.html

В Москве у посольства Германии прошла антифашистская акция

В Москве у посольства Германии прошла антифашистская акция - РИА Новости, 08.05.2024

В Москве у посольства Германии прошла антифашистская акция

Десятки человек приняли участие в антифашистском протесте у немецкой дипмиссии в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:08

2024-05-08T14:08

2024-05-08T15:13

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Десятки человек приняли участие в антифашистском протесте у немецкой дипмиссии в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались в ясную погоду, но начавшаяся майская снежная метель не испугала участников акции, которые только прибывали. "Это акция в честь дня освобождения Германии от фашизма… Также эту акцию можно назвать протестом. Это протест против немецкого правительства, которое предало это освобождение от фашизма, поскольку запретило российские и советские флаги, музыку, празднование Победы", - рассказала РИА Новости один из организаторов акции, председатель благотворительного фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиана Килинч. По ее словам, одна из целей протеста заключается в том, чтобы почтить память погибших в годы Второй мировой. "На акцию придёт много немцев, будет несколько семей, которые пострадали от репрессий (со стороны ФРГ)", - сказала Килинч. Участники протеста держали флагами, в числе которых были флаги ДНР и Германии, а также Знамя Победы. Некоторые из участников акции держали в руках плакаты с лозунгами "Фашизм не пройдет", "Нет нацизму" и "Нет германскому зверинцу". Кроме того, в рамках протеста играла советская музыка военных лет, была представлена фотовыставка с кадрами последствий украинских ударов и жизни в Донбассе. -0-

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Антифашистская акция у посольства Германии в Москве Антифашистская акция прошла у посольства Германии в Москве. Среди лозунгов: "Фашизм не пройдет", "Нет нацизму" и "Нет германскому зверинцу". 2024-05-08T14:08 true PT0M14S

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