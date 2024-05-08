https://ria.ru/20240508/proezd-1944565226.html

В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей

В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей - РИА Новости, 08.05.2024

В Приморье восстановили проезд для легковых автомобилей

Дорожные службы восстановили проезд для легковых автомобилей в Анучинском и Ольгинском округах Приморья, ранее нарушенный из-за переливов после дождей, проезд... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T04:29

2024-05-08T04:29

2024-05-08T04:29

происшествия

японское море

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Дорожные службы восстановили проезд для легковых автомобилей в Анучинском и Ольгинском округах Приморья, ранее нарушенный из-за переливов после дождей, проезд доступен для всех видов транспорта, сообщает правительство региона. "В Анучинском округе Приморья восстановлен проезд для легковых машин в районе сел Веселый и Скворцово… Ранее АО "Примавтодор" восстановил размытый объезд ремонтируемого моста на 25-м километре автодороги 300 километр - Фурманово в Ольгинском округе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент на трассах края устранены все проблемные участки, которые возникли из-за сильного дождя. Незначительный перелив зафиксирован в Кавалеровском округе от автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань до Ленино, но его глубина не ограничивает движение транспорта. Накануне в Приморье действовало штормовое предупреждение из-за активного циклона над акваторией Японского моря. В регионе прошли сильные дожди, на юге края - локальные очень сильные. По данным синоптиков, циклон принес на юго-восток региона почти месячную норму осадков. Дожди вызвали подъем уровня воды в реках на 0,5-1,3 метра.

https://ria.ru/20240506/zagryaznenie-1944065364.html

https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html

японское море

россия

приморский край

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происшествия, японское море, россия, приморский край