https://ria.ru/20240508/primore-1944606231.html

В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка

В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка - РИА Новости, 08.05.2024

В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка

В Приморском крае суд арестовал обвиняемого в избиении 17-летнего подростка, сообщил региональный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:29

2024-05-08T10:29

2024-05-08T14:28

происшествия

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. В Приморском крае суд арестовал обвиняемого в избиении 17-летнего подростка, сообщил региональный главк Следственного комитета России. "По ходатайству следователя СК Приморья в отношении подозреваемого по уголовному делу об избиении 17-летнего парня в городе Артеме судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 дней", — говорится в публикации.Инцидент произошел 6 мая около автобусной остановки "Севастопольская". По версии следствия, 39-летний мужчина на почве личной неприязни избил молодого человека, нанеся ему удары по голове.Мужчину задержали. СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html

приморский край

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происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)