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В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 08.05.2024 (обновлено: 14:28 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/primore-1944606231.html
В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка
В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка - РИА Новости, 08.05.2024
В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка
В Приморском крае суд арестовал обвиняемого в избиении 17-летнего подростка, сообщил региональный главк Следственного комитета России. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:29
2024-05-08T14:28
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. В Приморском крае суд арестовал обвиняемого в избиении 17-летнего подростка, сообщил региональный главк Следственного комитета России. &quot;По ходатайству следователя СК Приморья в отношении подозреваемого по уголовному делу об избиении 17-летнего парня в городе Артеме судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 дней&quot;, — говорится в публикации.Инцидент произошел 6 мая около автобусной остановки "Севастопольская". По версии следствия, 39-летний мужчина на почве личной неприязни избил молодого человека, нанеся ему удары по голове.Мужчину задержали. СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
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происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
В Приморье арестовали подозреваемого в избиении подростка

В Приморье арестовали мужчину, подозреваемого в избиении подростка в Артеме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая — РИА Новости. В Приморском крае суд арестовал обвиняемого в избиении 17-летнего подростка, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
«

"По ходатайству следователя СК Приморья в отношении подозреваемого по уголовному делу об избиении 17-летнего парня в городе Артеме судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 дней", — говорится в публикации.

Инцидент произошел 6 мая около автобусной остановки "Севастопольская". По версии следствия, 39-летний мужчина на почве личной неприязни избил молодого человека, нанеся ему удары по голове.
Мужчину задержали. СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
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