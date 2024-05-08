https://ria.ru/20240508/prigovor-1944662705.html

В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми

В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми - РИА Новости, 08.05.2024

В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми

Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в расстреле автомобиля в Мариуполе, в результате которого погибли... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:10

2024-05-08T14:10

2024-05-08T14:10

происшествия

мариуполь

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в расстреле автомобиля в Мариуполе, в результате которого погибли двое мирных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Суд установил, что с 19 марта по 3 апреля 2022 года командир второго отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Краснощек совместно с иными военнослужащими нес боевое дежурство на наблюдательных позициях "Секрет" и "Грибная ферма" в Мариуполе. По улице Первомайской ехал автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках, в котором находились двое мирных жителей. Получив преступный приказ командира, Краснощек с сослуживцами расстреляли машину, мужчина и женщина скончались на месте преступления. "Суд приговорил Краснощека к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. 34-летний Краснощек признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20240423/prigovor-1941828141.html

https://ria.ru/20231211/rasstrel-1915154999.html

мариуполь

россия

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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины