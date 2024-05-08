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В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/prigovor-1944662705.html
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми - РИА Новости, 08.05.2024
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми
Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в расстреле автомобиля в Мариуполе, в результате которого погибли... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:10
2024-05-08T14:10
происшествия
мариуполь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в расстреле автомобиля в Мариуполе, в результате которого погибли двое мирных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Суд установил, что с 19 марта по 3 апреля 2022 года командир второго отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Краснощек совместно с иными военнослужащими нес боевое дежурство на наблюдательных позициях "Секрет" и "Грибная ферма" в Мариуполе. По улице Первомайской ехал автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках, в котором находились двое мирных жителей. Получив преступный приказ командира, Краснощек с сослуживцами расстреляли машину, мужчина и женщина скончались на месте преступления. "Суд приговорил Краснощека к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. 34-летний Краснощек признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20240423/prigovor-1941828141.html
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ДНР вынесли приговор украинскому морпеху, расстрелявшему машину с людьми

Суд приговорил украинского морпеха к 27 годам за расстрел автомобиля в Мариуполе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 27 годам лишения свободы украинского морпеха, участвовавшего в расстреле автомобиля в Мариуполе, в результате которого погибли двое мирных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Суд установил, что с 19 марта по 3 апреля 2022 года командир второго отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Краснощек совместно с иными военнослужащими нес боевое дежурство на наблюдательных позициях "Секрет" и "Грибная ферма" в Мариуполе. По улице Первомайской ехал автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и ручках, в котором находились двое мирных жителей. Получив преступный приказ командира, Краснощек с сослуживцами расстреляли машину, мужчина и женщина скончались на месте преступления.
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23 апреля, 17:06
"Суд приговорил Краснощека к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
34-летний Краснощек признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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