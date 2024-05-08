https://ria.ru/20240508/premer-1944756520.html

В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму

В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму - РИА Новости, 08.05.2024

В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму

Президент России Владимир Путин может внести кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Госдумы в любой день, он сделает это, когда посчитает необходимым,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:50

2024-05-08T17:50

2024-05-08T17:57

политика

госдума рф

россия

владимир путин

дмитрий песков

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может внести кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Госдумы в любой день, он сделает это, когда посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда посчитает необходимым, тогда и внесёт. Это может быть любой день", - заявил изданию Life представитель Кремля на вопрос о том, может ли президент внести кандидатуру премьера в ГД до конца этой недели.

https://ria.ru/20240508/mishustin-1944578059.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, россия, владимир путин, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024