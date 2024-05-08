https://ria.ru/20240508/premer-1944756520.html
В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму
В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму
Президент России Владимир Путин может внести кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Госдумы в любой день, он сделает это, когда посчитает необходимым,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:50
2024-05-08T17:50
2024-05-08T17:57
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может внести кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Госдумы в любой день, он сделает это, когда посчитает необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда посчитает необходимым, тогда и внесёт. Это может быть любой день", - заявил изданию Life представитель Кремля на вопрос о том, может ли президент внести кандидатуру премьера в ГД до конца этой недели.
https://ria.ru/20240508/mishustin-1944578059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Госдума РФ, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В Кремле не ответили, когда Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму
Песков: Путин внесет кандидатуру премьера в Госдуму, когда посчитает нужным