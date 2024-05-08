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На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху
На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 08.05.2024
На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху
Открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Апшеронске на Кубани ликвидировано, сообщили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:56
2024-05-08T22:56
2024-05-08T23:03
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
апшеронск
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Апшеронске на Кубани ликвидировано, сообщили в краевом ГУМЧС.По данным управления, пожар произошел в среду вечером в деревообрабатывающем цеху в городе Апшеронске. В 21.04 пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. Отмечалось, что погибших и пострадавших нет."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), апшеронск, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Апшеронск, Россия
На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху
МЧС: на Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху