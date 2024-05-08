https://ria.ru/20240508/pozhar-1944826689.html

На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху

На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 08.05.2024

На Кубани потушили открытый огонь в деревообрабатывающем цеху

Открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Апшеронске на Кубани ликвидировано, сообщили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:56

2024-05-08T22:56

2024-05-08T23:03

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

апшеронск

россия

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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Открытое горение в деревообрабатывающем цеху в Апшеронске на Кубани ликвидировано, сообщили в краевом ГУМЧС.По данным управления, пожар произошел в среду вечером в деревообрабатывающем цеху в городе Апшеронске. В 21.04 пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. Отмечалось, что погибших и пострадавших нет."Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

апшеронск

россия

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), апшеронск, россия