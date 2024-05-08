Рейтинг@Mail.ru
В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pozhar-1944708187.html
В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире
В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире - РИА Новости, 08.05.2024
В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире
Стекла в окнах квартиры в жилом доме в Уфе лопнули при пожаре, издав звук взрыва, погиб мужчина, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:02
2024-05-08T16:02
происшествия
жилье
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гу мчс по башкортостану
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944705843_0:362:720:767_1920x0_80_0_0_306112ddaef1f5bbffa59cb5f9085a36.jpg
УФА, 8 мая - РИА Новости. Стекла в окнах квартиры в жилом доме в Уфе лопнули при пожаре, издав звук взрыва, погиб мужчина, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии в Telegram-канале. Инцидент произошёл в квартире на 1-м этаже многоквартирного дома по улице Хадии Давлетшиной. "Из-за сильного теплового воздействия в квартире лопнули окна, был слышен характерный хлопок. Пожарные МЧС России вскрыли дверь квартиры и в сильно задымленном помещении на диване обнаружили мужчину без признаков жизни. Горение домашнего имущества оперативно потушено на площади 6 квадратных метров", - говорится в сообщении. Из жилого дома эвакуированы 20 человек. На месте работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается, добавили ведомстве. В соцсетях опубликовано видео происшествия с камеры видеонаблюдения подъезда. За кадром слышен звук взрыва и видна его волна. После этого сработала сигнализация нескольких припаркованных автомобилей.
https://ria.ru/20240508/pozhar-1944705022.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944705843_0:294:720:834_1920x0_80_0_0_7eda0539732b38342fc5e9c602655bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс по башкортостану, республика башкортостан
Происшествия, Жилье, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГУ МЧС по Башкортостану, Республика Башкортостан
В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире

В Уфе при пожаре в жилом доме лопнули окна, погиб мужчина

© ГУ МЧС России по Республике Башкортостан На месте пожара в многоквартирном доме в Уфе
На месте пожара в многоквартирном доме в Уфе
© ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
На месте пожара в многоквартирном доме в Уфе
Читать ria.ru в
УФА, 8 мая - РИА Новости. Стекла в окнах квартиры в жилом доме в Уфе лопнули при пожаре, издав звук взрыва, погиб мужчина, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии в Telegram-канале.
Инцидент произошёл в квартире на 1-м этаже многоквартирного дома по улице Хадии Давлетшиной.
"Из-за сильного теплового воздействия в квартире лопнули окна, был слышен характерный хлопок. Пожарные МЧС России вскрыли дверь квартиры и в сильно задымленном помещении на диване обнаружили мужчину без признаков жизни. Горение домашнего имущества оперативно потушено на площади 6 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Из жилого дома эвакуированы 20 человек. На месте работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается, добавили ведомстве.
В соцсетях опубликовано видео происшествия с камеры видеонаблюдения подъезда. За кадром слышен звук взрыва и видна его волна. После этого сработала сигнализация нескольких припаркованных автомобилей.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Красноярске локализовали крупный пожар
Вчера, 15:54
 
ПроисшествияЖильеРоссияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГУ МЧС по БашкортостануРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала