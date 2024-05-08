https://ria.ru/20240508/pozhar-1944708187.html

В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире

В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире - РИА Новости, 08.05.2024

В Уфе мужчина погиб из-за пожара в квартире

Стекла в окнах квартиры в жилом доме в Уфе лопнули при пожаре, издав звук взрыва, погиб мужчина, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:02

2024-05-08T16:02

2024-05-08T16:02

происшествия

жилье

россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гу мчс по башкортостану

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УФА, 8 мая - РИА Новости. Стекла в окнах квартиры в жилом доме в Уфе лопнули при пожаре, издав звук взрыва, погиб мужчина, сообщило ГУМЧС РФ по Башкирии в Telegram-канале. Инцидент произошёл в квартире на 1-м этаже многоквартирного дома по улице Хадии Давлетшиной. "Из-за сильного теплового воздействия в квартире лопнули окна, был слышен характерный хлопок. Пожарные МЧС России вскрыли дверь квартиры и в сильно задымленном помещении на диване обнаружили мужчину без признаков жизни. Горение домашнего имущества оперативно потушено на площади 6 квадратных метров", - говорится в сообщении. Из жилого дома эвакуированы 20 человек. На месте работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается, добавили ведомстве. В соцсетях опубликовано видео происшествия с камеры видеонаблюдения подъезда. За кадром слышен звук взрыва и видна его волна. После этого сработала сигнализация нескольких припаркованных автомобилей.

https://ria.ru/20240508/pozhar-1944705022.html

россия

уфа

республика башкортостан

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