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В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
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09:15 08.05.2024 (обновлено: 09:16 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pozhar-1944585758.html
В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры
В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024
В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры
Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины после взрывов, сообщила в среду глава областной военной... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:15
2024-05-08T09:16
в мире
украина
ивано-франковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины после взрывов, сообщила в среду глава областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны, в том числе в Ивано-Франковской, повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. "Объект энергетической инфраструктуры. В результате возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы", - написала Онищук, отметив, что огонь уже локализован. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html
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в мире, украина, ивано-франковская область
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Специальная военная операция на Украине
В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

Онищук: на объекте энергетики в Ивано-Франковской области произошел пожар

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины после взрывов, сообщила в среду глава областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны, в том числе в Ивано-Франковской, повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Объект энергетической инфраструктуры. В результате возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы", - написала Онищук, отметив, что огонь уже локализован.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
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