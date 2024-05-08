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В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2024

В Ивано-Франковской области загорелся объект энергетической инфраструктуры

Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины после взрывов, сообщила в среду глава областной военной... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:15

2024-05-08T09:15

2024-05-08T09:16

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины после взрывов, сообщила в среду глава областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны, в том числе в Ивано-Франковской, повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. "Объект энергетической инфраструктуры. В результате возник пожар. На месте происшествия работали соответствующие службы", - написала Онищук, отметив, что огонь уже локализован. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240324/infrastruktura-1935418779.html

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