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В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна - РИА Новости, 08.05.2024
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09:15 08.05.2024
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В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна
В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна - РИА Новости, 08.05.2024
В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна
Пожар на арочном складе площадью 900 квадратных метров произошёл в ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья, открытое горение ликвидировали, РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T09:15
2024-05-08T09:15
происшествия
коммерческая недвижимость
михайловский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Пожар на арочном складе площадью 900 квадратных метров произошёл в ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья, открытое горение ликвидировали, идёт проливка конструкций, огонь уничтожил 380 тонн зерна, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале. "Сегодня 8 мая в 2.30 (20.30 мск) поступило сообщение о возгорании арочного склада площадью 900 квадратных метров на северо-восточной окраине села Калинино Михайловского района. По предварительным данным, огнем уничтожено 380 тонн зерна", - говорится в сообщении. Всего на тушении работали 17 пожарных, 2 автоцистерны и одна единица техники. "По состоянию на 13 часов (7.00 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, сейчас проводится проливка конструкции", - уточнили в центре. Собственник склада предоставил два погрузчика, которые разбирают строения. Огнеборцы находятся на месте пожара, чтобы не допустить повторного загорания зерна. Причина и виновник будут устанавливаться, отметили в ведомстве.
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михайловский район
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происшествия, коммерческая недвижимость, михайловский район, амурская область
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Михайловский район, Амурская область
В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна

В Приамурье пожар на арочном складе площадью 900 кв м уничтожил 380 тонн зерна

© Амурский центр ГЗ и ПБЛиквидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
Ликвидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
© Амурский центр ГЗ и ПБ
Ликвидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Пожар на арочном складе площадью 900 квадратных метров произошёл в ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья, открытое горение ликвидировали, идёт проливка конструкций, огонь уничтожил 380 тонн зерна, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале.
"Сегодня 8 мая в 2.30 (20.30 мск) поступило сообщение о возгорании арочного склада площадью 900 квадратных метров на северо-восточной окраине села Калинино Михайловского района. По предварительным данным, огнем уничтожено 380 тонн зерна", - говорится в сообщении.
© Амурский центр ГЗ и ПБЛиквидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
Ликвидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
© Амурский центр ГЗ и ПБ
Ликвидация пожара на складе в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Кадр видео
Всего на тушении работали 17 пожарных, 2 автоцистерны и одна единица техники.
"По состоянию на 13 часов (7.00 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, сейчас проводится проливка конструкции", - уточнили в центре.
Собственник склада предоставил два погрузчика, которые разбирают строения. Огнеборцы находятся на месте пожара, чтобы не допустить повторного загорания зерна. Причина и виновник будут устанавливаться, отметили в ведомстве.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМихайловский районАмурская область
 
 
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