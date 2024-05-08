https://ria.ru/20240508/pozhar-1944585506.html

В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна

В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна - РИА Новости, 08.05.2024

В Приамурье пожар на складе уничтожил 380 тонн зерна

Пожар на арочном складе площадью 900 квадратных метров произошёл в ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья, открытое горение ликвидировали, РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:15

2024-05-08T09:15

2024-05-08T09:15

происшествия

коммерческая недвижимость

михайловский район

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944583920_0:220:799:669_1920x0_80_0_0_246ed2f8e60b34f30501938e4a35795f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая – РИА Новости. Пожар на арочном складе площадью 900 квадратных метров произошёл в ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья, открытое горение ликвидировали, идёт проливка конструкций, огонь уничтожил 380 тонн зерна, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Telegram-канале. "Сегодня 8 мая в 2.30 (20.30 мск) поступило сообщение о возгорании арочного склада площадью 900 квадратных метров на северо-восточной окраине села Калинино Михайловского района. По предварительным данным, огнем уничтожено 380 тонн зерна", - говорится в сообщении. Всего на тушении работали 17 пожарных, 2 автоцистерны и одна единица техники. "По состоянию на 13 часов (7.00 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение, сейчас проводится проливка конструкции", - уточнили в центре. Собственник склада предоставил два погрузчика, которые разбирают строения. Огнеборцы находятся на месте пожара, чтобы не допустить повторного загорания зерна. Причина и виновник будут устанавливаться, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

михайловский район

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, михайловский район, амурская область