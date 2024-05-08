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Во Львовской области пострадали два энергетических объекта
Во Львовской области пострадали два энергетических объекта - РИА Новости, 08.05.2024
Во Львовской области пострадали два энергетических объекта
Два энергетических объекта повреждены после взрывов во Львовской области на западе Украины, на одном из них произошел пожар, сообщил в среду глава областной... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:52
2024-05-08T08:52
2024-05-08T08:55
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Два энергетических объекта повреждены после взрывов во Львовской области на западе Украины, на одном из них произошел пожар, сообщил в среду глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны, в том числе во Львовской, повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Козицкий в своем Telegram-канале сообщил, что поврежден "объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть два очага возгорания. На месте работают пожарные", - написал он. Кроме того, по его словам, поврежден "объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе", - добавил глава. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, украина, львовская область
В мире, Украина, Львовская область, Специальная военная операция на Украине
Во Львовской области пострадали два энергетических объекта
Козицкий сообщил о повреждении двух энергетических объектов во Львовской области