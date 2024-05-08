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Пентагон сообщил о приостановке поставок оружия Израилю - РИА Новости, 08.05.2024
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17:47 08.05.2024 (обновлено: 19:58 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/postavki-1944755139.html
Пентагон сообщил о приостановке поставок оружия Израилю
Пентагон сообщил о приостановке поставок оружия Израилю - РИА Новости, 08.05.2024
Пентагон сообщил о приостановке поставок оружия Израилю
США приостановили поставку оружия Израилю, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:47
2024-05-08T19:58
в мире
израиль
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ллойд остин
сша
мария захарова
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США приостановили поставку оружия Израилю, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената."Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу", — отметил шеф Пентагона.Остин уточнил, что речь идет об одной партии вооружений, также американские власти пересматривают некоторые краткосрочные поставки на фоне событий в Рафахе.В то же время министр подтвердил, что Штаты остаются привержены оказанию военной помощи Тель-Авиву, обеспечивая его "средствами для самообороны".Как пишет портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников, Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставки боеприпасов ЦАХАЛ.Один из собеседников рассказал, что США обсуждали операцию Израиля в Рафахе на прошлой неделе. Белый дом в апреле начал "тщательно рассматривать" предлагаемые поставки оружия, которое может быть использовано в городе. В результате проверки Вашингтон на прошлой неделе приостановил отправку одной партии вооружений.Американский чиновник также сообщил, что Госдепартамент рассматривает несколько сделок с Израилем, включая поставку комплектов JDAM, которые преобразуют "неуправляемые бомбы" в высокоточное оружие.Конгресс в прошлом месяце проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.Операция в РафахеВо вторник Армия обороны Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, который считается последним оплотом ХАМАС. В городе находится около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Как заявили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение об операции, чтобы оказать давление на палестинское движение по вопросу освобождения заложников.Вскоре Израиль отчитался, что взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены. ЦАХАЛ призвал жителей восточного района города эвакуироваться.Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе в том виде, в котором она планируется.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, наземная операция Израиля в Рафахе — дополнительный дестабилизирующий фактор ситуации на Ближнем Востоке, Москва требует соблюдения международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20240507/izrail-1944426687.html
https://ria.ru/20240308/vtorzhenie-1931912359.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ллойд остин, сша, мария захарова, хамас, рафах (провинция)
В мире, Израиль, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ллойд Остин, США, Мария Захарова, ХАМАС, Рафах (провинция)
Пентагон сообщил о приостановке поставок оружия Израилю

Шеф Пентагона Остин сообщил о приостановке поставок оружия Израилю

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США приостановили поставку оружия Израилю, сообщил министр обороны страны Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
"Мы не приняли никаких решений. Мы сделали паузу", — отметил шеф Пентагона.
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Остин уточнил, что речь идет об одной партии вооружений, также американские власти пересматривают некоторые краткосрочные поставки на фоне событий в Рафахе.
В то же время министр подтвердил, что Штаты остаются привержены оказанию военной помощи Тель-Авиву, обеспечивая его "средствами для самообороны".
Как пишет портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников, Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставки боеприпасов ЦАХАЛ.
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Один из собеседников рассказал, что США обсуждали операцию Израиля в Рафахе на прошлой неделе. Белый дом в апреле начал "тщательно рассматривать" предлагаемые поставки оружия, которое может быть использовано в городе. В результате проверки Вашингтон на прошлой неделе приостановил отправку одной партии вооружений.
Американский чиновник также сообщил, что Госдепартамент рассматривает несколько сделок с Израилем, включая поставку комплектов JDAM, которые преобразуют "неуправляемые бомбы" в высокоточное оружие.
Конгресс в прошлом месяце проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.
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Операция в Рафахе

Во вторник Армия обороны Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, который считается последним оплотом ХАМАС. В городе находится около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Как заявили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение об операции, чтобы оказать давление на палестинское движение по вопросу освобождения заложников.
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Вскоре Израиль отчитался, что взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены. ЦАХАЛ призвал жителей восточного района города эвакуироваться.
Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не могут поддержать операцию Израиля в Рафахе в том виде, в котором она планируется.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, наземная операция Израиля в Рафахе — дополнительный дестабилизирующий фактор ситуации на Ближнем Востоке, Москва требует соблюдения международного гуманитарного права.
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В миреИзраильМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛлойд ОстинСШАМария ЗахароваХАМАСРафах (провинция)
 
 
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