https://ria.ru/20240508/pomosch-1944814842.html

США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине

США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине - РИА Новости, 08.05.2024

США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине

США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:13

2024-05-08T21:13

2024-05-08T21:25

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ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. США работают над новыми пакетами военной помощи Украине, но пока не готовы говорить о сроках их выделения, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление", - сообщил он журналистам на брифинге, говоря о выделении новой военной помощи Украине.Сенат США ранее по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на 1 миллиард долларов.На помощь Украине США направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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сша, в мире, украина, джо байден, нато, министерство обороны сша, россия