https://ria.ru/20240508/polshi-1944759827.html

Польский пограничный знак подожгли с белорусской стороны

Польский пограничный знак подожгли с белорусской стороны - РИА Новости, 08.05.2024

Польский пограничный знак подожгли с белорусской стороны

Польский пограничный знак подожгли с белорусской стороны, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T18:00

2024-05-08T18:00

2024-05-08T18:02

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польский пограничный знак подожгли с белорусской стороны, сообщает Пограничная стража Польши. "На участке заставы СГ в Беловеже утром 8 мая несколько мигрантов, находившихся на белорусской стороне, предприняли попытку уничтожить польский пограничный знак. Сначала они пытались повредить его палками, когда это не удалось, они подожгли его", - говорится в сообщении. Польские пограничники утверждают, что мигранты вели себя агрессивно. "Эти люди были очень агрессивными. Камнями и ветками деревьев они бросали в польских силовиков, которые тушили горящий знак",- говорится в сообщении. "Иностранцы, находящиеся на белорусской стороне, не уважают польские национальные символы. На пограничном знаке размещены национальные символы, такие как национальные цвета и герб", - отметили пограничники, напомнив, что уничтожение, повреждение, удаление, перемещение или выставление поддельного пограничного знака - это преступление, караемое штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до двух лет. На видеозаписи, которое распространила Пограничная стража, видно, как через прутья забора просовывают горящую палку и поджигают пограничный знак. Прибывшие на место пограничники тушат огонь водой из бутылок. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекли попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию, искусственно нагнетая ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения.

https://ria.ru/20240507/tela-1944543854.html

https://ria.ru/20240507/zatulin-1944480495.html

https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944282806.html

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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, евросоюз