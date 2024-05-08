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В Польше заявили о задержании "российского дезертира" - РИА Новости, 08.05.2024
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10:53 08.05.2024 (обновлено: 11:13 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/polsha-1944611490.html
В Польше заявили о задержании "российского дезертира"
В Польше заявили о задержании "российского дезертира" - РИА Новости, 08.05.2024
В Польше заявили о задержании "российского дезертира"
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил в эфире радиостанции RMF FM, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T10:53
2024-05-08T11:13
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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил в эфире радиостанции RMF FM, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". "Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке", - заявил Сивера. По данным Пограничной стражи Польши, которая "подтверждает задержание дезертира" якобы из России, "это 41-летний мужчина, незаконно пересекший границу из Белоруссии в Польшу". "В отношении него ведутся дальнейшие действия", - заявила Погранстража в Х. Радиостанция RMF24 утверждает, что при задержанном были найдены якобы российские документы, включая контракт с вооруженными силами.
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в мире, польша, белоруссия, россия
В мире, Польша, Белоруссия, Россия
В Польше заявили о задержании "российского дезертира"

Глава БНБ Польши Сивера: на границе с Белоруссией задержали "дезертира" из РФ

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил в эфире радиостанции RMF FM, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир".
"Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке", - заявил Сивера.
По данным Пограничной стражи Польши, которая "подтверждает задержание дезертира" якобы из России, "это 41-летний мужчина, незаконно пересекший границу из Белоруссии в Польшу". "В отношении него ведутся дальнейшие действия", - заявила Погранстража в Х.
Радиостанция RMF24 утверждает, что при задержанном были найдены якобы российские документы, включая контракт с вооруженными силами.
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