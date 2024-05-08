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В Польше заявили о задержании "российского дезертира"

В Польше заявили о задержании "российского дезертира" - РИА Новости, 08.05.2024

В Польше заявили о задержании "российского дезертира"

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил в эфире радиостанции RMF FM, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T10:53

2024-05-08T10:53

2024-05-08T11:13

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил в эфире радиостанции RMF FM, что на границе с Белоруссией задержан якобы "российский дезертир". "Сегодня утром дезертир перешел границу. Российский дезертир перешел границу Белоруссии с Польшей по гражданке", - заявил Сивера. По данным Пограничной стражи Польши, которая "подтверждает задержание дезертира" якобы из России, "это 41-летний мужчина, незаконно пересекший границу из Белоруссии в Польшу". "В отношении него ведутся дальнейшие действия", - заявила Погранстража в Х. Радиостанция RMF24 утверждает, что при задержанном были найдены якобы российские документы, включая контракт с вооруженными силами.

https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, россия