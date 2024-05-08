https://ria.ru/20240508/pogoda-1944667465.html

Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве

Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2024

Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве

Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:22

2024-05-08T14:22

2024-05-08T14:22

общество

москва

евгений тишковец

день победы — 2024

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943953052_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ccaf74ac0288669f6ace1287c536dacd.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, все же будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, однако решение принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для воздушных судов параметра атмосферы, определяют так называемый "минимум погоды". "Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой, хотя метеоусловия будут неустойчивые и сложные", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет облачно с прояснениями, местами кратковременные заряды снега, нижняя кромка облаков 500-700 метров, в зарядах возможны провисания до 300-500 метров с ухудшением видимости до 4-6 километров. "Если подработает вспомогательная авиация и рассеет облачность из точки выноса на северо-западе – метеоусловия будут лучше. Ветер в пограничном слое ожидается устойчивый - 310-320 градусов (северо-западный) со средней скоростью 40-50 километров в час", - добавил метеоролог. Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади 9 мая принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. Военные тщательно смотрят и анализируют погоду.

https://ria.ru/20240508/motofestival-1944600207.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, день победы — 2024, погода