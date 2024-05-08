https://ria.ru/20240508/pogoda-1944667465.html
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве
Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:22
2024-05-08T14:22
2024-05-08T14:22
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евгений тишковец
день победы — 2024
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, все же будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, однако решение принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для воздушных судов параметра атмосферы, определяют так называемый "минимум погоды". "Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой, хотя метеоусловия будут неустойчивые и сложные", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет облачно с прояснениями, местами кратковременные заряды снега, нижняя кромка облаков 500-700 метров, в зарядах возможны провисания до 300-500 метров с ухудшением видимости до 4-6 километров. "Если подработает вспомогательная авиация и рассеет облачность из точки выноса на северо-западе – метеоусловия будут лучше. Ветер в пограничном слое ожидается устойчивый - 310-320 градусов (северо-западный) со средней скоростью 40-50 километров в час", - добавил метеоролог. Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади 9 мая принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. Военные тщательно смотрят и анализируют погоду.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, евгений тишковец, день победы — 2024, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы — 2024, Погода
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве
Тишковец: метеоусловия во время парада в День Победы в Москве будут сложными
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, все же будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, однако решение принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий.
По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для воздушных судов параметра атмосферы, определяют так называемый "минимум погоды".
"Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой, хотя метеоусловия будут неустойчивые и сложные", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет облачно с прояснениями, местами кратковременные заряды снега, нижняя кромка облаков 500-700 метров, в зарядах возможны провисания до 300-500 метров с ухудшением видимости до 4-6 километров.
"Если подработает вспомогательная авиация и рассеет облачность из точки выноса на северо-западе – метеоусловия будут лучше. Ветер в пограничном слое ожидается устойчивый - 310-320 градусов (северо-западный) со средней скоростью 40-50 километров в час", - добавил метеоролог.
Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади 9 мая принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. Военные тщательно смотрят и анализируют погоду.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
1 из 11
В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.
2 из 11
В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.
3 из 11
Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.
4 из 11
В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.
5 из 11
Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.
6 из 11
Затем проехала механизированная колонна техники.
7 из 11
Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.
8 из 11
Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
9 из 11
Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.
10 из 11
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".
11 из 11
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
1 из 11
В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.
2 из 11
В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.
3 из 11
Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.
4 из 11
В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.
5 из 11
Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.
6 из 11
Затем проехала механизированная колонна техники.
7 из 11
Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.
8 из 11
Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
9 из 11
Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.
10 из 11
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".
11 из 11