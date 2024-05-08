Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pogoda-1944667465.html
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве
Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T14:22
2024-05-08T14:22
общество
москва
евгений тишковец
день победы — 2024
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943953052_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ccaf74ac0288669f6ace1287c536dacd.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, все же будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, однако решение принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для воздушных судов параметра атмосферы, определяют так называемый "минимум погоды". "Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой, хотя метеоусловия будут неустойчивые и сложные", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что будет облачно с прояснениями, местами кратковременные заряды снега, нижняя кромка облаков 500-700 метров, в зарядах возможны провисания до 300-500 метров с ухудшением видимости до 4-6 километров. "Если подработает вспомогательная авиация и рассеет облачность из точки выноса на северо-западе – метеоусловия будут лучше. Ветер в пограничном слое ожидается устойчивый - 310-320 градусов (северо-западный) со средней скоростью 40-50 километров в час", - добавил метеоролог. Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади 9 мая принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. Военные тщательно смотрят и анализируют погоду.
https://ria.ru/20240508/motofestival-1944600207.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943953052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bbfc21ba8c964a5bfc27469d5592ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, день победы — 2024, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы — 2024, Погода
Синоптик рассказал о погоде во время парада в День Победы в Москве

Тишковец: метеоусловия во время парада в День Победы в Москве будут сложными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия во время проведения парада Победы в Москве ожидаются неустойчивые и сложные, но "минимум погоды" для выполнения воздушной части, по всей видимости, все же будет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, однако решение принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий.
По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости - два важнейших для воздушных судов параметра атмосферы, определяют так называемый "минимум погоды".
Руль мотоцикла - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий
Вчера, 10:17
"Учитывая, что для безопасного полета высота нижней границы облачности не должна быть ниже 350-400 метров, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта, то в прогнозируемых метеорологических условиях российские военные летчики, по всей видимости, смогут выполнить групповой пилотаж в небе над Москвой, хотя метеоусловия будут неустойчивые и сложные", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет облачно с прояснениями, местами кратковременные заряды снега, нижняя кромка облаков 500-700 метров, в зарядах возможны провисания до 300-500 метров с ухудшением видимости до 4-6 километров.
"Если подработает вспомогательная авиация и рассеет облачность из точки выноса на северо-западе – метеоусловия будут лучше. Ветер в пограничном слое ожидается устойчивый - 310-320 градусов (северо-западный) со средней скоростью 40-50 километров в час", - добавил метеоролог.
Решение о проведении воздушной части Парада Победы на Красной площади 9 мая принимается за несколько часов до мероприятия в зависимости от погодных условий. Военные тщательно смотрят и анализируют погоду.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Затем проехала механизированная колонна техники.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецДень Победы — 2024Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала