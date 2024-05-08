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В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области - РИА Новости, 08.05.2024
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07:23 08.05.2024 (обновлено: 07:48 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/podpole-1944573927.html
В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области
В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области - РИА Новости, 08.05.2024
В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области
Вооруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:23
2024-05-08T07:48
специальная военная операция на украине
львовская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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дтэк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16, и завода, в чьих в ангарах находилась поставленная Западом техника, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Город Стрый три прилета в 5:00 утра. Первый взрыв примерно в направлении аэродрома, но местные жители склоняются, что прилетело в железнодорожный узел, в сортировочный участок. По сообщениям Сопротивления, в последние две недели работа на сортировочном участке и прилегающих складах оживилась как никогда", - сказал собеседник агентства.Второй удар был нанесен в район военного аэродрома, который готовили для приема F-16. "Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", - добавил Лебедев.Третий прилет был в направлении завода КПО, по данным подполья, в ангарах завода стояла техника, которую привезли с Запада, там же располагались военные."После прилета в стороне КПО множество скорых без сирен, но с сигнализацией поехали именно в ту сторону", - отметил подпольщик.Он уточнил, что в 5:20 прилетело в город Добротвор Львовской области, целью удара была ДТЭК "Добротворская ТЭС", которая вырабатывает 150 МВт. По сообщениям агентуры, после удара электричество в городе пропало.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
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львовская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, дтэк, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, ДТЭК, Сергей Лебедев
В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области

Подполье: российские войска ударили по аэродрому и заводу во Львовской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16, и завода, в чьих в ангарах находилась поставленная Западом техника, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Город Стрый три прилета в 5:00 утра. Первый взрыв примерно в направлении аэродрома, но местные жители склоняются, что прилетело в железнодорожный узел, в сортировочный участок. По сообщениям Сопротивления, в последние две недели работа на сортировочном участке и прилегающих складах оживилась как никогда", - сказал собеседник агентства.
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Второй удар был нанесен в район военного аэродрома, который готовили для приема F-16. "Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", - добавил Лебедев.
Третий прилет был в направлении завода КПО, по данным подполья, в ангарах завода стояла техника, которую привезли с Запада, там же располагались военные.
"После прилета в стороне КПО множество скорых без сирен, но с сигнализацией поехали именно в ту сторону", - отметил подпольщик.
Он уточнил, что в 5:20 прилетело в город Добротвор Львовской области, целью удара была ДТЭК "Добротворская ТЭС", которая вырабатывает 150 МВт. По сообщениям агентуры, после удара электричество в городе пропало.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаДТЭКСергей Лебедев
 
 
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