https://ria.ru/20240508/podpole-1944573927.html

В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области

В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области - РИА Новости, 08.05.2024

В подполье рассказали об ударах по военным объектам во Львовской области

Вооруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T07:23

2024-05-08T07:23

2024-05-08T07:48

специальная военная операция на украине

львовская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары в городе Стрый Львовской области в район ж/д узла, военного аэродрома, который готовили для приема западных истребителей F-16, и завода, в чьих в ангарах находилась поставленная Западом техника, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Город Стрый три прилета в 5:00 утра. Первый взрыв примерно в направлении аэродрома, но местные жители склоняются, что прилетело в железнодорожный узел, в сортировочный участок. По сообщениям Сопротивления, в последние две недели работа на сортировочном участке и прилегающих складах оживилась как никогда", - сказал собеседник агентства.Второй удар был нанесен в район военного аэродрома, который готовили для приема F-16. "Пожар до сих пор в направлении аэродрома, взрыв в том же направлении", - добавил Лебедев.Третий прилет был в направлении завода КПО, по данным подполья, в ангарах завода стояла техника, которую привезли с Запада, там же располагались военные."После прилета в стороне КПО множество скорых без сирен, но с сигнализацией поехали именно в ту сторону", - отметил подпольщик.Он уточнил, что в 5:20 прилетело в город Добротвор Львовской области, целью удара была ДТЭК "Добротворская ТЭС", которая вырабатывает 150 МВт. По сообщениям агентуры, после удара электричество в городе пропало.

https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html

https://ria.ru/20240508/ubitye-1944560201.html

львовская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

львовская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, дтэк, сергей лебедев