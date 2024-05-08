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Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве, сообщило подполье - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 08.05.2024 (обновлено: 09:08 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/podpole-1944572207.html
Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве, сообщило подполье
Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве, сообщило подполье - РИА Новости, 08.05.2024
Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве, сообщило подполье
Российские военные нанесли серию ударов по оборонным предприятиям и военным объектам на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T07:04
2024-05-08T09:08
специальная военная операция на украине
киев
россия
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по оборонным предприятиям и военным объектам на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В 05:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 05:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в 05:00 зафиксирован прилет в Броварской район Киевской области, взрыв был мощный, ударную волну ощущали за несколько километров.В городе Стрый Львовской области удары нанесены в район военного аэродрома, который готовили к приему американских истребителей F-16, в направлении железнодорожного узла, а также в район завода КПО, в ангарах которого, по данным подполья, находилась западная техника.Лебедев добавил, что в 05:20 прилетело в город Добротвор Львовской области, целью удара была ДТЭК "Добротворская ТЭС", которая вырабатывает 150 мегаватт. По сообщениям агентуры, после удара электричество в городе пропало.В Полтавской области под ударами оказался военный аэродром и объекты энергетики."В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт. &lt;...&gt; Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция. В Кременчуге целью стала Кременчугская ТЭЦ, после взрыва пропало электричество.Зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре в городе Бурштын Ивано-Франковской области, в Херсоне после серии прилетов частично пропал свет. В Запорожье два взрыва, после второго частично пропало электричество. В Кировоградской области Александрийском районе прилет в подстанцию. Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой железнодорожной станции в городе Знаменка.Российские вооруженные силы наносят удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и иностранных наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240508/granitsa-1944565822.html
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киев, россия, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве, сообщило подполье

Подполье: ВС РФ нанесли серию ударов в направлении авиазавода Антонова в Киеве

© AP PhotoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли серию ударов по оборонным предприятиям и военным объектам на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В 05:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 05:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль проезжает мимо брошенной техники украинской армии в Очеретино - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Выйдут на границу". В Киеве испугались удара российских военных
Вчера, 05:05
Кроме того, в 05:00 зафиксирован прилет в Броварской район Киевской области, взрыв был мощный, ударную волну ощущали за несколько километров.
В городе Стрый Львовской области удары нанесены в район военного аэродрома, который готовили к приему американских истребителей F-16, в направлении железнодорожного узла, а также в район завода КПО, в ангарах которого, по данным подполья, находилась западная техника.
Лебедев добавил, что в 05:20 прилетело в город Добротвор Львовской области, целью удара была ДТЭК "Добротворская ТЭС", которая вырабатывает 150 мегаватт. По сообщениям агентуры, после удара электричество в городе пропало.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Винницкой области повредили объекты инфраструктуры
Вчера, 07:12
В Полтавской области под ударами оказался военный аэродром и объекты энергетики.
Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт. <...> Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет", — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, удары были нанесены по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, по его данным, уничтожена подстанция. В Кременчуге целью стала Кременчугская ТЭЦ, после взрыва пропало электричество.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Полтавской области загорелся объект энергетической инфраструктуры
Вчера, 06:55
Зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре в городе Бурштын Ивано-Франковской области, в Херсоне после серии прилетов частично пропал свет. В Запорожье два взрыва, после второго частично пропало электричество. В Кировоградской области Александрийском районе прилет в подстанцию. Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой железнодорожной станции в городе Знаменка.
Российские вооруженные силы наносят удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и иностранных наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасностьУкраина
 
 
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