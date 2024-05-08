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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, сообщило северокорейское... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:33
2024-05-08T13:33
2024-05-08T13:33
россия
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ким чен ын
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день победы
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. "Председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину по случаю 79-й годовщины Победы России в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении агентства. Поздравительная телеграмма, как сообщается, была сегодня передана послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем в МИД России. Ранее сегодня ЦТАК также сообщил о направлении Ким Чен Ыном личного послания Владимиру Путину по случаю его вступления в должность президента РФ. В нем северокорейский лидер еще раз поздравил российского президента и пожелал ему великолепных успехов в его ответственной работе на благо государства и народа России. Письмо было передано через посольство РФ в Пхеньяне.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы