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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
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13:33 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pobeda-1944651403.html
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2024
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, сообщило северокорейское... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T13:33
2024-05-08T13:33
россия
пхеньян
ким чен ын
син хон чхоль (посол кндр в москве)
владимир путин
день победы
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. "Председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину по случаю 79-й годовщины Победы России в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении агентства. Поздравительная телеграмма, как сообщается, была сегодня передана послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем в МИД России. Ранее сегодня ЦТАК также сообщил о направлении Ким Чен Ыном личного послания Владимиру Путину по случаю его вступления в должность президента РФ. В нем северокорейский лидер еще раз поздравил российского президента и пожелал ему великолепных успехов в его ответственной работе на благо государства и народа России. Письмо было передано через посольство РФ в Пхеньяне.
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россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, ким чен ын, син хон чхоль (посол кндр в москве), владимир путин, день победы, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Владимир Путин, День Победы, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.
"Председатель государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину по случаю 79-й годовщины Победы России в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении агентства. Поздравительная телеграмма, как сообщается, была сегодня передана послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем в МИД России.
Ранее сегодня ЦТАК также сообщил о направлении Ким Чен Ыном личного послания Владимиру Путину по случаю его вступления в должность президента РФ. В нем северокорейский лидер еще раз поздравил российского президента и пожелал ему великолепных успехов в его ответственной работе на благо государства и народа России. Письмо было передано через посольство РФ в Пхеньяне.
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