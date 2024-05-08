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Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.05.2024
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:22
2024-05-08T21:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
грозный
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Много пленных у нас - офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", - рассказал Кадыров журналистам.
https://ria.ru/20240508/kadyrov-1944753198.html
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украина, россия, грозный, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров

Кадыров: пленные офицеры ВСУ чувствуют себя в безопасности в РФ

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности.
На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров.
"Много пленных у нас - офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", - рассказал Кадыров журналистам.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Кадыров готовит новую стратегию для применения в зоне СВО
Вчера, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГрозныйРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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