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Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.05.2024
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:22
2024-05-08T21:22
2024-05-08T21:22
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Много пленных у нас - офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", - рассказал Кадыров журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров
Кадыров: пленные офицеры ВСУ чувствуют себя в безопасности в РФ