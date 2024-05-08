https://ria.ru/20240508/plennye-1944816039.html

Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров

Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.05.2024

Пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:22

2024-05-08T21:22

2024-05-08T21:22

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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пленные офицеры ВСУ просят не передавать их Украине, в России они чувствуют себя в безопасности. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Много пленных у нас - офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности", - рассказал Кадыров журналистам.

https://ria.ru/20240508/kadyrov-1944753198.html

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украина, россия, грозный, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, в мире