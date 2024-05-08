https://ria.ru/20240508/peskov-1944628285.html
Россия ценит отношения с КНДР, заявили в Кремле
Россия ценит отношения с КНДР, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2024
Россия ценит отношения с КНДР, заявили в Кремле
Россия ценит отношения с КНДР и намерена развивать их дальше во всех возможных областях, это перспективный партнер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:07
2024-05-08T12:07
2024-05-08T12:28
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия ценит отношения с КНДР и намерена развивать их дальше во всех возможных областях, это перспективный партнер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ценим наши двусторонние отношения с Северной Кореей, намерены их дальше развивать во всех возможных областях. Это наш хороший и очень перспективный партнер", - заявил Песков журналистам.Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, действительно ли имели место поставки нефтепродуктов в КНДР в объемах, превышающих установленные ООН лимиты.Ранее в мае пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Он пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.
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россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), в мире
Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), В мире
Россия ценит отношения с КНДР, заявили в Кремле
Песков: Россия ценит отношения с КНДР и намерена дальше их развивать
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия ценит отношения с КНДР и намерена развивать их дальше во всех возможных областях, это перспективный партнер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы ценим наши двусторонние отношения с Северной Кореей, намерены их дальше развивать во всех возможных областях. Это наш хороший и очень перспективный партнер", - заявил Песков журналистам.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, действительно ли имели место поставки нефтепродуктов в КНДР в объемах, превышающих установленные ООН лимиты.
Ранее в мае пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты вместе с союзниками работают над совместными санкциями в ответ на развивающееся сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Он пояснил, что основания для санкций США усматривают в якобы имеющих место закупках Россией северокорейских вооружений и будто бы растущих – сверх лимитов ООН – поставках российских нефтепродуктов в КНДР.