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В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:36
2024-05-08T23:36
2024-05-08T23:48
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Пашинян и Путин провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени президента РФ в честь глав стран СНГ и президента Кубы.В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html
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политика, россия, владимир путин, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, снг
Политика, Россия, Владимир Путин, Армения, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, СНГ
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле продлились чуть больше часа