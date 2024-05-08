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В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна - РИА Новости, 08.05.2024
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23:36 08.05.2024 (обновлено: 23:48 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/peregovory-1944829897.html
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:36
2024-05-08T23:48
политика
россия
владимир путин
армения
никол пашинян
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Пашинян и Путин провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени президента РФ в честь глав стран СНГ и президента Кубы.В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html
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политика, россия, владимир путин, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, снг
Политика, Россия, Владимир Путин, Армения, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, СНГ
В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна

Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле продлились чуть больше часа

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
© POOL
Перейти в медиабанк
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Пашинян и Путин провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени президента РФ в честь глав стран СНГ и президента Кубы.
В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.
Президент России Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
"Шаг к углублению интеграции". В Кремле прошло заседание саммита ЕАЭС
Вчера, 18:40
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАрменияНикол ПашинянЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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