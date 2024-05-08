https://ria.ru/20240508/peregovory-1944829897.html

В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна

В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна - РИА Новости, 08.05.2024

В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T23:36

2024-05-08T23:36

2024-05-08T23:48

политика

россия

владимир путин

армения

никол пашинян

евразийский экономический союз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_be1407173d5312c60c34c38d8e97cad4.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершились в Кремле, встреча продлилась чуть более часа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Пашинян и Путин провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени президента РФ в честь глав стран СНГ и президента Кубы.В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944771449.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, снг