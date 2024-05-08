https://ria.ru/20240508/peregovory-1944823817.html

Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве

Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве - РИА Новости, 08.05.2024

Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T22:29

2024-05-08T22:29

2024-05-08T23:46

никол пашинян

армения

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944830268_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_be1407173d5312c60c34c38d8e97cad4.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходили в Андреевском зале Кремля после юбилейного саммита ЕАЭС. Перед началом беседы лидеры двух стран пожали друг другу руки.Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, включая вопросы региональной безопасности."Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации (ЕАЭС. — Прим. ред.). Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", — отметил президент. По его данным, с 2015 года товарооборот Армении со странами союза увеличился в 14 раз, а с Россией превысил семь миллиардов долларов."Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было", — подчеркнул глава государства.Пашинян, в свою очередь, сообщил о намерении обсудить с российским коллегой вопросы, касающиеся двухсторонних и региональных отношений.Он также поблагодарил Путина за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС.Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, призвал не преувеличивать сложность переговоров лидеров России и Армении."Безусловно, есть определенные проблемные темы в двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Чиновник отметил, что Путин и Пашинян демонстрируют взаимную заинтересованность и проявляют политическую волю для продолжения диалога.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944815345.html

https://ria.ru/20240508/overchuk-1944818622.html

https://ria.ru/20240419/armeniya-1941036103.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944494818.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никол пашинян, армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире, дмитрий песков