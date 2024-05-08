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Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
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22:29 08.05.2024 (обновлено: 23:46 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/peregovory-1944823817.html
Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве
Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве - РИА Новости, 08.05.2024
Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T22:29
2024-05-08T23:46
никол пашинян
армения
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.Встреча проходили в Андреевском зале Кремля после юбилейного саммита ЕАЭС. Перед началом беседы лидеры двух стран пожали друг другу руки.Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, включая вопросы региональной безопасности."Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации (ЕАЭС. — Прим. ред.). Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", — отметил президент. По его данным, с 2015 года товарооборот Армении со странами союза увеличился в 14 раз, а с Россией превысил семь миллиардов долларов."Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было", — подчеркнул глава государства.Пашинян, в свою очередь, сообщил о намерении обсудить с российским коллегой вопросы, касающиеся двухсторонних и региональных отношений.Он также поблагодарил Путина за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС.Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, призвал не преувеличивать сложность переговоров лидеров России и Армении."Безусловно, есть определенные проблемные темы в двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Чиновник отметил, что Путин и Пашинян демонстрируют взаимную заинтересованность и проявляют политическую волю для продолжения диалога.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944815345.html
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никол пашинян, армения, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире, дмитрий песков
Никол Пашинян, Армения, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире, Дмитрий Песков
Путин провел переговоры с Пашиняном в Москве

Владимир Путин провел переговоры с премьером Армении Пашиняном в Кремле

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
© POOL
Перейти в медиабанк
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Николом Пашиняном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходили в Андреевском зале Кремля после юбилейного саммита ЕАЭС. Перед началом беседы лидеры двух стран пожали друг другу руки.
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Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, включая вопросы региональной безопасности.
"Для всех наших стран, в том числе для России и для Армении, позитивный характер имеет сотрудничество в рамках этой международного организации (ЕАЭС. — Прим. ред.). Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", — отметил президент.
По его данным, с 2015 года товарооборот Армении со странами союза увеличился в 14 раз, а с Россией превысил семь миллиардов долларов.
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"Такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было", — подчеркнул глава государства.
Пашинян, в свою очередь, сообщил о намерении обсудить с российским коллегой вопросы, касающиеся двухсторонних и региональных отношений.
Он также поблагодарил Путина за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков, со своей стороны, призвал не преувеличивать сложность переговоров лидеров России и Армении.
"Безусловно, есть определенные проблемные темы в двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
Чиновник отметил, что Путин и Пашинян демонстрируют взаимную заинтересованность и проявляют политическую волю для продолжения диалога.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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Никол ПашинянАрменияРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ миреДмитрий Песков
 
 
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