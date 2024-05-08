https://ria.ru/20240508/pensiya-1944563229.html

Эксперт рассказала о возможных ошибках при начислении пенсий

Эксперт рассказала о возможных ошибках при начислении пенсий - РИА Новости, 08.05.2024

Эксперт рассказала о возможных ошибках при начислении пенсий

Человек может получать меньшую пенсию из-за неучтенного в Социальном фонде стажа и неофициального труда без начисления страховых выплат на его счет, сообщила... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T03:26

2024-05-08T03:26

2024-05-08T03:26

общество

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Человек может получать меньшую пенсию из-за неучтенного в Социальном фонде стажа и неофициального труда без начисления страховых выплат на его счет, сообщила РИА Новости старший преподаватель факультета экономики и права РАНХиГС Марина Солодовникова. "Ошибки в начислении пенсий - это все-таки исключение из правил. Однако они возможны. К примеру, по каким-то причинам может быть учтен не весь стаж. Чтобы проверить, вся ли информация есть у Социального фонда, нужно сделать на "Госуслугах" запрос с индивидуального лицевого счета и внимательно посмотреть, все ли периоды учтены", - рассказала Солодовникова. По ее словам, при обнаружении ошибки нужно записаться на прием в отделение фонда и предоставить трудовые договоры или другие доказательства для подтверждения неучтенного стажа. Эксперт объяснила, что главное для потенциальных пенсионеров, которые рассчитывают на более высокую пенсию - официальное трудоустройство и выплата страховых взносов работодателем. Солодовникова отметила, что бывают ситуации, когда человек работал у индивидуального предпринимателя, который не платил за него страховые взносы. Или реальная зарплата у работника была высокой, но в документах оформлялась на уровне минимального размера оплаты труда - за счет этого работодатель экономил на страховых взносах. Такие работники не смогут рассчитывать на пересчет и более высокую пенсию. "Кроме того, мало говорят о накопительных пенсиях. По ним возраст не повысили, и многие люди (женщины - ред.), которым сейчас 55 лет, не знают, что у них есть право на накопительную пенсию или единовременную выплату. У нас любая пенсия назначается по заявлению, и если человек не знает, он не заявляется. Поэтому важно обращаться и следить за своим состоянием с помощью выписки из индивидуального лицевого счета", - добавила Солодовникова. Сегодня накопительная часть пенсии назначается раньше, чем страховая. Так, мужчины могут получить её с 60 лет, а женщины - с 55 лет.

https://ria.ru/20231002/pensiya-1899812219.html

https://ria.ru/20240425/rossiyane-1942309971.html

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