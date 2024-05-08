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В Оренбуржье 629 домов и более 1100 участков освободилось от воды за сутки

В Оренбуржье 629 домов и более 1100 участков освободилось от воды за сутки - РИА Новости, 08.05.2024

В Оренбуржье 629 домов и более 1100 участков освободилось от воды за сутки

В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 629 жилых домов и 1103 приусадебных участка, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:33

2024-05-08T09:33

2024-05-08T09:38

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

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УФА, 8 мая – РИА Новости. В Оренбуржье за сутки от воды освободилось 629 жилых домов и 1103 приусадебных участка, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."В регионе за сутки от воды освободилось 629 жилых домов и 1103 приусадебных участка Орска, Оренбурга, Оренбургского, Новоорского, Ташлинского районов", - говорится в сообщении.Всего на утро 8 мая на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла из 28 746 жилых домов и с 47 607 приусадебных участков.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия