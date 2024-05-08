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В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.05.2024
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05:48 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/pavodok-1944568411.html
В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС
В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.05.2024
В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС
Паводковая обстановка за прошедшие сутки ухудшилась в Чаинском районе Томской области, в трех поселениях введен режим ЧС, сообщил в среду губернатор Владимир... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T05:48
2024-05-08T05:48
происшествия
чаинский район
томская область
обь
владимир мазур
россия
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НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Паводковая обстановка за прошедшие сутки ухудшилась в Чаинском районе Томской области, в трех поселениях введен режим ЧС, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале. По данным главы региона, за сутки "голова" ледохода на Оби прошла 51 километр и находится у поселка Назино в Александровском районе. "Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях - Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении", - написал Мазур. Он пояснил, что эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась, но ПВР, а также спецтехника и оборудование находятся в полной готовности. В остальных муниципалитетах региона паводковая обстановка без существенных изменений, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240507/voda-1944533529.html
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чаинский район
томская область
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происшествия, чаинский район, томская область, обь, владимир мазур, россия
Происшествия, Чаинский район, Томская область, Обь, Владимир Мазур, Россия
В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС

Мазур: в Чаинском районе Томской области ухудшилась паводковая обстановка

© Фото : Вячеслав Черноус/TelegramПоследствия паводка в Томской области
Последствия паводка в Томской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Вячеслав Черноус/Telegram
Последствия паводка в Томской области. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Паводковая обстановка за прошедшие сутки ухудшилась в Чаинском районе Томской области, в трех поселениях введен режим ЧС, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале.
По данным главы региона, за сутки "голова" ледохода на Оби прошла 51 километр и находится у поселка Назино в Александровском районе.
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"Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях - Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении", - написал Мазур.
Он пояснил, что эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась, но ПВР, а также спецтехника и оборудование находятся в полной готовности.
В остальных муниципалитетах региона паводковая обстановка без существенных изменений, добавил губернатор.
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ПроисшествияЧаинский районТомская областьОбьВладимир МазурРоссия
 
 
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