https://ria.ru/20240508/pavodok-1944568411.html

В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС

В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.05.2024

В Томской области в трех поселениях ввели режим ЧС

Паводковая обстановка за прошедшие сутки ухудшилась в Чаинском районе Томской области, в трех поселениях введен режим ЧС, сообщил в среду губернатор Владимир... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T05:48

2024-05-08T05:48

2024-05-08T05:48

происшествия

чаинский район

томская область

обь

владимир мазур

россия

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НОВОСИБИРСК, 8 мая - РИА Новости. Паводковая обстановка за прошедшие сутки ухудшилась в Чаинском районе Томской области, в трех поселениях введен режим ЧС, сообщил в среду губернатор Владимир Мазур в Telegram-канале. По данным главы региона, за сутки "голова" ледохода на Оби прошла 51 километр и находится у поселка Назино в Александровском районе. "Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черёмушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в трех поселениях - Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельском поселении", - написал Мазур. Он пояснил, что эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась, но ПВР, а также спецтехника и оборудование находятся в полной готовности. В остальных муниципалитетах региона паводковая обстановка без существенных изменений, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240507/voda-1944533529.html

https://ria.ru/20240507/pavodki-1944294634.html

чаинский район

томская область

обь

россия

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происшествия, чаинский район, томская область, обь, владимир мазур, россия