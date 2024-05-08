https://ria.ru/20240508/pavodki-1944579680.html
Из-за паводка в Омской области эвакуировали 150 человек
Из-за паводка в Омской области эвакуировали 150 человек - РИА Новости, 08.05.2024
Из-за паводка в Омской области эвакуировали 150 человек
Из-за паводка в Усть-Ишимском районе Омской области из села Ашеваны эвакуировали 150 человек, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:33
2024-05-08T08:33
2024-05-08T08:33
происшествия
омская область
ишим (река)
иртыш (река)
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 8 мая - РИА Новости. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе Омской области из села Ашеваны эвакуировали 150 человек, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. В зоне затопления в Усть-Ишимском районе Омской области находятся 16 домовладений и 127 приусадебных участков. Уровень воды в реке Иртыш увеличился до отметки 770 см, в реке Ишим до 1507 см. На местах работают порядка 200 человек — коммунальщики, пожарные, сотрудники ГУ МЧС Омской области, местные жители и студенческие отряды. Продолжается наращивание дамбы. "Вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сложная ситуация в селе Ашеваны Усть-Ишимского района. Ночью в безопасные пункты временного размещения эвакуировали 150 человек. Оказали также помощь в перевозе хозяйства. Всего в селе Ашеваны расположено 137 домов, проживает 224 человека. Сейчас затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков", - сообщил губернатор. В пунктах временного размещения сейчас находится 13 семей. Также, по информации Виталия Хоценко, сегодня продолжится эвакуация жителей села Слободчики.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
омская область
ишим (река)
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происшествия, омская область, ишим (река), иртыш (река), виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Омская область, Ишим (река), Иртыш (река), Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Из-за паводка в Омской области эвакуировали 150 человек
Хоценко: из села Ашеваны в Омской области эвакуировали 150 человек из-за паводка