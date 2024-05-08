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Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
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17:21 08.05.2024 (обновлено: 17:38 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944744322.html
Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС
Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024
Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий на юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве, поблагодарил российскую сторону за... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:21
2024-05-08T17:38
россия
армения
москва
никол пашинян
евразийский экономический союз
в мире
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий на юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве, поблагодарил российскую сторону за прекрасную организацию этого мероприятия. "Приветствую всех на первом в текущем году заседании Высшего евразийского экономического совета, и прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия", - сказал Пашинян. Он предложил сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и продолжить заседание в узком формате без прессы. Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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россия, армения, москва, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Армения, Москва, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС

Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию юбилейного саммита ЕАЭС

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Москве. 8 мая 2024
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Москве. 8 мая 2024
© POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Москве. 8 мая 2024
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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий на юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве, поблагодарил российскую сторону за прекрасную организацию этого мероприятия.
"Приветствую всех на первом в текущем году заседании Высшего евразийского экономического совета, и прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия", - сказал Пашинян.
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Он предложил сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и продолжить заседание в узком формате без прессы.
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Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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РоссияАрменияМоскваНикол ПашинянЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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