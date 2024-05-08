Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС
Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию юбилейного саммита ЕАЭС
© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Москве. 8 мая 2024
© POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Москве. 8 мая 2024
ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий на юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве, поблагодарил российскую сторону за прекрасную организацию этого мероприятия.
"Приветствую всех на первом в текущем году заседании Высшего евразийского экономического совета, и прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия", - сказал Пашинян.
Он предложил сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и продолжить заседание в узком формате без прессы.
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.