https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944744322.html

Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС

Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2024

Пашинян поблагодарил Россию за прекрасную организацию саммита ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий на юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве, поблагодарил российскую сторону за... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:21

2024-05-08T17:21

2024-05-08T17:38

россия

армения

москва

никол пашинян

евразийский экономический союз

в мире

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ЕРЕВАН, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий на юбилейном саммите Евразийского экономического союза в Москве, поблагодарил российскую сторону за прекрасную организацию этого мероприятия. "Приветствую всех на первом в текущем году заседании Высшего евразийского экономического совета, и прежде всего хочу поблагодарить российскую сторону за теплый прием и прекрасную организацию мероприятия", - сказал Пашинян. Он предложил сразу приступить к обсуждению вопросов повестки и продолжить заседание в узком формате без прессы. Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета приурочено к 10-летию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в союзе с 1 января этого года перешло от России к Армении, поэтому сегодняшнее заседание проходит под председательством Пашиняна. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

https://ria.ru/20240508/valyuty-1944744017.html

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россия, армения, москва, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире