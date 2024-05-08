https://ria.ru/20240508/parad-1944811604.html

Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре

Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре - РИА Новости, 08.05.2024

Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре

Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:53

2024-05-08T20:53

2024-05-08T20:53

волжский район

самара

дмитрий азаров

сво

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

самарская область

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САМАРА, 8 мая — РИА Новости. Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба облправительства. Ранее в интернете появилась информация, что вдове участника СВО отказали выдавать пригласительные билеты на Парад Победы якобы из-за отсутствия городской прописки, а в администрации Волжского района ей пояснили, что билетов в наличии не осталось. "Поэтому я написала обращение нашему губернатору.... Я знаю, что он поддерживает семьи и знаю прекрасно, что если к нему обратиться, то он обязательно отреагирует", - приводятся в сообщении слова Остроумовой. После обращения к Дмитрию Азарову с ней связалось руководство госфонда "Защитники Отечества". Фонд передал семье героя билеты на Парад Победы в Самаре. Женщине с ребенком также предоставят транспорт, чтобы они могли добраться из Волжского района до областной столицы.

https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html

волжский район

самара

самарская область

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Алёна Пава

волжский район, самара, дмитрий азаров, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", самарская область