https://ria.ru/20240508/parad-1944811604.html
Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре
Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре - РИА Новости, 08.05.2024
Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре
Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:53
2024-05-08T20:53
2024-05-08T20:53
волжский район
самара
дмитрий азаров
сво
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
самарская область
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САМАРА, 8 мая — РИА Новости. Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба облправительства. Ранее в интернете появилась информация, что вдове участника СВО отказали выдавать пригласительные билеты на Парад Победы якобы из-за отсутствия городской прописки, а в администрации Волжского района ей пояснили, что билетов в наличии не осталось. "Поэтому я написала обращение нашему губернатору.... Я знаю, что он поддерживает семьи и знаю прекрасно, что если к нему обратиться, то он обязательно отреагирует", - приводятся в сообщении слова Остроумовой. После обращения к Дмитрию Азарову с ней связалось руководство госфонда "Защитники Отечества". Фонд передал семье героя билеты на Парад Победы в Самаре. Женщине с ребенком также предоставят транспорт, чтобы они могли добраться из Волжского района до областной столицы.
https://ria.ru/20240502/forum-1943381905.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волжский район, самара, дмитрий азаров, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", самарская область
Волжский район, Самара, Дмитрий Азаров, СВО, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Самарская область