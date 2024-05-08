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Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре - РИА Новости, 08.05.2024
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20:53 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/parad-1944811604.html
Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре
Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре - РИА Новости, 08.05.2024
Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре
Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:53
2024-05-08T20:53
волжский район
самара
дмитрий азаров
сво
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
самарская область
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САМАРА, 8 мая — РИА Новости. Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба облправительства. Ранее в интернете появилась информация, что вдове участника СВО отказали выдавать пригласительные билеты на Парад Победы якобы из-за отсутствия городской прописки, а в администрации Волжского района ей пояснили, что билетов в наличии не осталось. "Поэтому я написала обращение нашему губернатору.... Я знаю, что он поддерживает семьи и знаю прекрасно, что если к нему обратиться, то он обязательно отреагирует", - приводятся в сообщении слова Остроумовой. После обращения к Дмитрию Азарову с ней связалось руководство госфонда "Защитники Отечества". Фонд передал семье героя билеты на Парад Победы в Самаре. Женщине с ребенком также предоставят транспорт, чтобы они могли добраться из Волжского района до областной столицы.
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волжский район, самара, дмитрий азаров, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", самарская область
Волжский район, Самара, Дмитрий Азаров, СВО, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Самарская область

Вдове участника СВО помогли с билетами на Парад Победы в Самаре

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 мая — РИА Новости. Вдова участника СВО Алия Остроумова вместе с 9-летним сыном из Волжского района Самарской области станут зрителями Парада Победы 9 мая в Самаре, билеты выделены региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба облправительства.
Ранее в интернете появилась информация, что вдове участника СВО отказали выдавать пригласительные билеты на Парад Победы якобы из-за отсутствия городской прописки, а в администрации Волжского района ей пояснили, что билетов в наличии не осталось.
«
"Поэтому я написала обращение нашему губернатору.... Я знаю, что он поддерживает семьи и знаю прекрасно, что если к нему обратиться, то он обязательно отреагирует", - приводятся в сообщении слова Остроумовой.
После обращения к Дмитрию Азарову с ней связалось руководство госфонда "Защитники Отечества". Фонд передал семье героя билеты на Парад Победы в Самаре. Женщине с ребенком также предоставят транспорт, чтобы они могли добраться из Волжского района до областной столицы.
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Волжский районСамараДмитрий АзаровСВОФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"Самарская область
 
 
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