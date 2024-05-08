https://ria.ru/20240508/parad-1944724998.html

Трансляцию Парада на Красной площади покажут на вокзалах

Трансляцию Парада на Красной площади покажут на вокзалах - РИА Новости, 08.05.2024

Трансляцию Парада на Красной площади покажут на вокзалах

РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:43

2024-05-08T16:43

2024-05-08T16:44

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парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РЖД 9 мая впервые массово покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы, а ровно в 12 часов по местному времени в этот день поезда подадут продолжительный гудок в память о событиях Великой Отечественной войны, сообщила компания и уточнил РИА Новости детали ее представитель. "Девятого мая РЖД покажут на вокзалах трансляцию Парада на Красной Площади и фильмы о Великой Победе… На всех вокзалах по громкой связи будут звучать поздравления и музыка военных лет", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. По словам представителя РЖД, трансляция Парада была показана на Белорусском вокзале в 2021 году. "Массовая (трансляция на вокзалах - ред.) - впервые", - уточнили РИА Новости в компании. Компания подготовила и украсила ко Дню Победы более 700 объектов, в том числе вокзалы в районе битвы на Курской дуге - Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы. Железнодорожники подготовили много других мероприятий к празднику. Так, на станции Льгов-Киевский установлен паровоз-памятник, на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня, выступят артисты, пройдут конкурсы рисунков, выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне. Еще в праздничные дни на вокзалах и в поездах будут раздавать георгиевские ленточки, а на вокзале Брянск-Льговский ее можно сделать самим на специальном мастер-классе. "Традиционно 9 мая ровно в 12 часов по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок", - говорится в сообщении. Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст Акта о капитуляции Германии.

https://ria.ru/20240508/pogoda-1944667465.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ржд, день победы, парад победы в 2024 году