https://ria.ru/20240508/overchuk-1944818622.html
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией - РИА Новости, 08.05.2024
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией
И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:43
2024-05-08T21:43
2024-05-08T21:43
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алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами. "Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами, поэтому с экономическим сотрудничеством у нас здесь все нормально", - сказал он журналистам. Оверчук отметил, что Армения имеет колоссальные темпы экономического роста последние два года. "За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, который как раз идет опережающими темпами между государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.
https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944790760.html
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армения, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией
Оверчук: объем торговли России с Арменией продолжает расти высокими темпами