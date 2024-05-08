https://ria.ru/20240508/overchuk-1944818622.html

Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией

Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией - РИА Новости, 08.05.2024

Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией

И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T21:43

2024-05-08T21:43

2024-05-08T21:43

армения

россия

алексей оверчук

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами. "Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами, поэтому с экономическим сотрудничеством у нас здесь все нормально", - сказал он журналистам. Оверчук отметил, что Армения имеет колоссальные темпы экономического роста последние два года. "За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, который как раз идет опережающими темпами между государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.

https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944790760.html

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армения

россия

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армения, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире