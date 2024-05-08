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Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией - РИА Новости, 08.05.2024
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21:43 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/overchuk-1944818622.html
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией - РИА Новости, 08.05.2024
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией
И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T21:43
2024-05-08T21:43
армения
россия
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами. "Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами, поэтому с экономическим сотрудничеством у нас здесь все нормально", - сказал он журналистам. Оверчук отметил, что Армения имеет колоссальные темпы экономического роста последние два года. "За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, который как раз идет опережающими темпами между государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.
https://ria.ru/20240508/pashinyan-1944790760.html
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армения, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Оверчук рассказал о торговле между Россией и Арменией

Оверчук: объем торговли России с Арменией продолжает расти высокими темпами

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук по итогам юбилейного саммита ЕАЭС сообщил, что объем торговли с Арменией продолжает расти высокими темпами.
"Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами, поэтому с экономическим сотрудничеством у нас здесь все нормально", - сказал он журналистам.
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Оверчук отметил, что Армения имеет колоссальные темпы экономического роста последние два года.
"За последние два года доход на душу населения Армении увеличился почти в два раза за счет роста торговли, который как раз идет опережающими темпами между государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.
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АрменияРоссияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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