https://ria.ru/20240508/orden-1944734434.html

Орденом "Ахмат-спецназ" впервые наградили женщину

Орденом "Ахмат-спецназ" впервые наградили женщину - РИА Новости, 08.05.2024

Орденом "Ахмат-спецназ" впервые наградили женщину

Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова стала первой женщиной, получившей чеченский орден "Ахмат-спецназ", она совершила 19 поездок с гумпомощью... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T16:59

2024-05-08T16:59

2024-05-08T16:59

специальная военная операция на украине

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новгородская областная дума

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Вице-спикер Новгородской областной Думы Ольга Борисова стала первой женщиной, получившей чеченский орден "Ахмат-спецназ", она совершила 19 поездок с гумпомощью в зону спецоперации, сообщает пресс-служба заксобрания региона. Отмечается, что это высшая боевая награда за особые заслуги подразделения спецназа. Орден вручен по решению генерала-майора, Героя России, командира специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинова. На сегодняшний день награду получили всего порядка 100 человек. "Орден "Ахмат-спецназ" заместителю председателя Новгородской областной Думы был вручен во время её 19-ой поездки в зону СВО в мае этого года. Как было отмечено во время награждения, Ольга Борисова стала первой женщиной, получившей эту высокую награду. Ольга Борисова каждый месяц выезжает с гуманитарной миссией в зону СВО, отправляется к бойцам на передовые позиции, вместе с волонтерами-добровольцами доставляет гумпомощь в прифронтовые госпитали", - говорится в сообщении. По словам самой Борисовой, такое решение для нее было неожиданностью. "В поездках были разные ситуации, фронт всегда рядом, но главное – выполнить поручения и добраться до всех, к кому запланировали приехать с гумпомощью. Благодаря Апти Алаудинову в каждой поездке бойцы спецназа сопровождают нашу группу, обеспечивают защиту и проезд", - приводит пресс-служба слова Борисовой.

https://ria.ru/20240508/akhmat-1944617281.html

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общество, россия, новгородская областная дума, новгородская область