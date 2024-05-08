https://ria.ru/20240508/opasnost-1944811765.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:55
2024-05-08T20:55
2024-05-08T20:58
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.В 20.38 мск Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c44463ef17d3107f75acd56fbcb2c555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и районе ракетную опасность отменили через 13 минут