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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 08.05.2024 (обновлено: 20:58 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/opasnost-1944811765.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T20:55
2024-05-08T20:58
белгород
белгородский район
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.В 20.38 мск Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
белгород
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и районе ракетную опасность отменили через 13 минут

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгород
Люди в военной форме в центре Белгород - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.
В 20.38 мск Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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