https://ria.ru/20240508/opasnost-1944811765.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T20:55

2024-05-08T20:55

2024-05-08T20:58

белгород

белгородский район

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе спустя 13 минут, сообщается в Telegram-канале главы региона Вячеслава Гладкова.В 20.38 мск Гладков сообщил, что сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков