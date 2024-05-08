https://ria.ru/20240508/opasnost-1944637013.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 08.05.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил в Telegram-канале о введении в регионе режима воздушной опасности. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:37

2024-05-08T12:37

2024-05-08T12:40

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил в Telegram-канале о введении в регионе режима воздушной опасности."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, безопасность