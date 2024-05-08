https://ria.ru/20240508/opasnost-1944637013.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 08.05.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил в Telegram-канале о введении в регионе режима воздушной опасности. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:37
2024-05-08T12:37
2024-05-08T12:40
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил в Telegram-канале о введении в регионе режима воздушной опасности."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности