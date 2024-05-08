https://ria.ru/20240508/onodera-1944612824.html

Министр обороны Японии ответил на вопрос о передаче ЗРК Patriot Украине

Министр обороны Японии ответил на вопрос о передаче ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 08.05.2024

Министр обороны Японии ответил на вопрос о передаче ЗРК Patriot Украине

Для передачи произведенных в Японии по лицензии США ЗРК Patriot должен быть получен документ с подтверждением, что данные технологии не попадут ни в какие... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T11:02

2024-05-08T11:02

2024-05-08T11:03

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ТОКИО, 8 мая – РИА Новости. Для передачи произведенных в Японии по лицензии США ЗРК Patriot должен быть получен документ с подтверждением, что данные технологии не попадут ни в какие другие страны, включая Украину, заявил в ходе пресс-брифинга министр обороны Японии Ицунори Онодэра, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. "Вы спросили, есть ли какие-то меры, которые гарантировали бы, что ЗРК Patriot не попадут в третьи страны, кроме США, к примеру, на Украину. Что касается того, будут ли они направлены в Украину или нет, то они будут экспортированы (в США - ред.) при получении документа о подтверждении, что они не будут предоставлены в другие страны, кроме Америки", - отметил он. Правительство Японии в конце декабря одобрило смягчение правил экспорта оборонного оборудования, произведенного по лицензии, а также с учетом этого приняло решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot. Позднее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявили, что передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231224/patriot-1917714901.html

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в мире, украина, сша, япония, ицунори онодэра, акира муто, андрей руденко, нато