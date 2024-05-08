Министр обороны Японии ответил на вопрос о передаче ЗРК Patriot Украине
Власти Японии попросят гарантий, что ЗРК не передадут в третьи страны, кроме США
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
ТОКИО, 8 мая – РИА Новости. Для передачи произведенных в Японии по лицензии США ЗРК Patriot должен быть получен документ с подтверждением, что данные технологии не попадут ни в какие другие страны, включая Украину, заявил в ходе пресс-брифинга министр обороны Японии Ицунори Онодэра, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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"Вы спросили, есть ли какие-то меры, которые гарантировали бы, что ЗРК Patriot не попадут в третьи страны, кроме США, к примеру, на Украину. Что касается того, будут ли они направлены в Украину или нет, то они будут экспортированы (в США - ред.) при получении документа о подтверждении, что они не будут предоставлены в другие страны, кроме Америки", - отметил он.
Правительство Японии в конце декабря одобрило смягчение правил экспорта оборонного оборудования, произведенного по лицензии, а также с учетом этого приняло решение о возможности отправки сделанных в Японии по лицензии США комплексов и ракет ПРО Patriot. Позднее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В посольстве Японии по итогам встречи посла Акира Муто с замглавы МИД РФ Андреем Руденко заявили, что передаваемые Вашингтону ракеты для ЗРК Patriot не будут использованы на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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