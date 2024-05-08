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Армения остается членом ОДКБ, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2024
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19:24 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/odkb-1944784837.html
Армения остается членом ОДКБ, сообщил источник
Армения остается членом ОДКБ, сообщил источник - РИА Новости, 08.05.2024
Армения остается членом ОДКБ, сообщил источник
В ОДКБ исходят из того, что Армения остается членом организации, с ней есть форма взаимодействия, хотя и "не в полную меру", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T19:24
2024-05-08T19:24
армения
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В ОДКБ исходят из того, что Армения остается членом организации, с ней есть форма взаимодействия, хотя и "не в полную меру", сообщил РИА Новости источник в организации. Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации". "В нашем понимании и в их понимании они остаются членами нашей организации. У них есть форма взаимодействия с постсоветом на соответствующем уровне присутствия. Там не постоянный представитель, назначенный премьер-министром (Армении), но есть сотрудник, который принимает участие, поэтому есть обмен информации. То есть работа ведется, но не в полную меру", - отметил источник. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941651551.html
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армения, никол пашинян, одкб, в мире
Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
Армения остается членом ОДКБ, сообщил источник

Источник: Армения не выходит из ОДКБ, несмотря на приостановку финансирования

© Pixabay / MakaluВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Pixabay / Makalu
Вид на Ереван. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В ОДКБ исходят из того, что Армения остается членом организации, с ней есть форма взаимодействия, хотя и "не в полную меру", сообщил РИА Новости источник в организации.
Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".
"В нашем понимании и в их понимании они остаются членами нашей организации. У них есть форма взаимодействия с постсоветом на соответствующем уровне присутствия. Там не постоянный представитель, назначенный премьер-министром (Армении), но есть сотрудник, который принимает участие, поэтому есть обмен информации. То есть работа ведется, но не в полную меру", - отметил источник.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
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