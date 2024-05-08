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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T23:01
2024-05-08T23:01
2024-05-08T23:01
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.30 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. С начала суток украинские войска выпустили по ДНР не менее 32 снарядов калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, кроме того применялись ударный беспилотный летательный аппарат и реактивная артиллерия. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 6 снарядов по Донецку и Горловке