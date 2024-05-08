https://ria.ru/20240508/obstrel-1944693952.html

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 08.05.2024

Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший

Водитель трактора получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона в приграничном Кореневском районе Курской области, мужчину... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:21

2024-05-08T15:21

2024-05-08T15:40

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Водитель трактора получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона в приграничном Кореневском районе Курской области, мужчину госпитализировали, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Инцидент произошел днём в среду."С украинского дрона было сброшено взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Незамедлительно он был доставлен в Глушковскую ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при взрыве была повреждена сельхозтехника, пообещал помочь собственнику с ремонтом.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

курская область

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2024

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курская область, роман старовойт, происшествия