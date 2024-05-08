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Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 08.05.2024 (обновлено: 15:40 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/obstrel-1944693952.html
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 08.05.2024
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший
Водитель трактора получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона в приграничном Кореневском районе Курской области, мужчину... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:21
2024-05-08T15:40
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Водитель трактора получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона в приграничном Кореневском районе Курской области, мужчину госпитализировали, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Инцидент произошел днём в среду."С украинского дрона было сброшено взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Незамедлительно он был доставлен в Глушковскую ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь", - сообщил Старовойт.Губернатор добавил, что при взрыве была повреждена сельхозтехника, пообещал помочь собственнику с ремонтом.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Украинский дрон атаковал Курскую область, есть пострадавший

Старовойт: водитель трактора пострадал при атаке дрона на Курскую область

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Водитель трактора получил ранение после сброса взрывного устройства с украинского дрона в приграничном Кореневском районе Курской области, мужчину госпитализировали, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Инцидент произошел днём в среду.
"С украинского дрона было сброшено взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Незамедлительно он был доставлен в Глушковскую ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь", - сообщил Старовойт.
Губернатор добавил, что при взрыве была повреждена сельхозтехника, пообещал помочь собственнику с ремонтом.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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