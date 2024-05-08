https://ria.ru/20240508/obstrel-1944684764.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов

В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов - РИА Новости, 08.05.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов

Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после артиллерийского обстрела со стороны Украины села Муром,... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T15:04

2024-05-08T15:04

2024-05-08T15:04

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

муром

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после артиллерийского обстрела со стороны Украины села Муром, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты сёл Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка", - написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Село Муром расположено в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

муром

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, муром, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины