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В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/obstrel-1944684764.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов
В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов - РИА Новости, 08.05.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов
Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после артиллерийского обстрела со стороны Украины села Муром,... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:04
2024-05-08T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
муром
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после артиллерийского обстрела со стороны Украины села Муром, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты сёл Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка", - написал Гладков. Он добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Село Муром расположено в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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происшествия, жкх, муром, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Муром, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле ВСУ обесточило шесть населенных пунктов

Гладков: шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРемонт линий электропередачи
Ремонт линий электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после артиллерийского обстрела со стороны Украины села Муром, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты сёл Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка", - написал Гладков.
Он добавил, что аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.
Село Муром расположено в километре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХМуромБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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