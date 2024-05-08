https://ria.ru/20240508/obstrel-1944661655.html

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.05.2024

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

Более 30 раз украинские военные атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, для обстрелов также применялись снаряды чешской РСЗО "Вампир",... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T14:06

2024-05-08T14:06

2024-05-08T14:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Более 30 раз украинские военные атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, для обстрелов также применялись снаряды чешской РСЗО "Вампир", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 7 мая по 4 районам области было выпущено 22 снаряда, включая три из РСЗО "Вампир". Также на регион были атаки с использованием не менее 14 беспилотников. Мужчина, получивший тяжелые ранения 6 мая после атак дронов ВСУ в Борисовском районе, скончался в больнице. За отчетный день повреждения выявили в одном многоквартирном доме, 6 частных домах, двух промышленных предприятиях и объекте связи. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 12 прилетов... По городу Шебекино выпущено 3 снаряда из РСЗО "Вампир". Никто не пострадал. Есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" – установлено 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. В районе села Кошлаково системой ПВО сбит БПЛА противника", - написал Гладков.По словам губернатора, в Белгородском районе 7 беспилотников атаковали села Бочковка, Соловьевка, Новая Деревня, Ясные Зори, Малиновка и поселок Октябрьский. В Грайворонском городском округе поселок Горьковский подвергся атаке ВСУ с помощью четырех дронов-камикадзе. В селе Мокрая Орловка на территории сельхозпредприятия упал дрон. В Новооскольском округе обнаружены и изъяты специалистами обломки беспилотника, добавил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия