https://ria.ru/20240508/obstrel-1944589455.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 08.05.2024

Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T09:20

2024-05-08T09:20

2024-05-08T09:20

горловка

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия