https://ria.ru/20240508/obstrel-1944579027.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки, частично обесточены село Озеряновка и поселок Пантелеймоновка, сообщил в среду мэр Горловки... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T08:27

2024-05-08T08:27

2024-05-08T08:27

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки, частично обесточены село Озеряновка и поселок Пантелеймоновка, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. По его словам, из-за обстрела ВСУ частично обесточены село Озеряновка, поселок Пантелеймоновка, улица Минина и Пожарского. Ранее сообщалось, что украинские войска в 6.10 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия