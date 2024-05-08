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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/obstrel-1944579027.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.05.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки, частично обесточены село Озеряновка и поселок Пантелеймоновка, сообщил в среду мэр Горловки... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T08:27
2024-05-08T08:27
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки, частично обесточены село Озеряновка и поселок Пантелеймоновка, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. По его словам, из-за обстрела ВСУ частично обесточены село Озеряновка, поселок Пантелеймоновка, улица Минина и Пожарского. Ранее сообщалось, что украинские войска в 6.10 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении мирной жительницы при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки, частично обесточены село Озеряновка и поселок Пантелеймоновка, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
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По его словам, из-за обстрела ВСУ частично обесточены село Озеряновка, поселок Пантелеймоновка, улица Минина и Пожарского.
Ранее сообщалось, что украинские войска в 6.10 мск выпустили 10 ракет из РСЗО по Центрально-Городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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