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Кадыров назвал технику НАТО ерундой - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:42 08.05.2024 (обновлено: 18:22 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/nato-1944754149.html
Кадыров назвал технику НАТО ерундой
Кадыров назвал технику НАТО ерундой - РИА Новости, 08.05.2024
Кадыров назвал технику НАТО ерундой
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО - неподготовленными. РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T17:42
2024-05-08T18:22
специальная военная операция на украине
безопасность
грозный
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
нато
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО - неподготовленными. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", - заявил Кадыров журналистам.
https://ria.ru/20240506/leopard-1944231740.html
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безопасность, грозный, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Грозный, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня), НАТО
Кадыров назвал технику НАТО ерундой

Кадыров назвал западную технику ерундой, а военных НАТО — неподготовленными

© РИА Новости / Чингис Кондаров | Перейти в медиабанкВыставка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный. 8 мая 2024
Выставка, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, на Центральной площади города Грозный. 8 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Чингис Кондаров
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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО - неподготовленными.
На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров.
"Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", - заявил Кадыров журналистам.
Трофейный танк Leopard на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Об уязвимых местах Leopard было известно заранее, сообщил военный разведчик
6 мая, 18:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГрозныйРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)НАТО
 
 
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