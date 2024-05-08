https://ria.ru/20240508/nato-1944754149.html

Кадыров назвал технику НАТО ерундой

Кадыров назвал технику НАТО ерундой - РИА Новости, 08.05.2024

Кадыров назвал технику НАТО ерундой

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО - неподготовленными. РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:42

2024-05-08T17:42

2024-05-08T18:22

специальная военная операция на украине

безопасность

грозный

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

нато

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ГРОЗНЫЙ, 8 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную технику ерундой, а бойцов НАТО - неподготовленными. На центральной площади Грозного открылась трофейная выставка, которую в среду посетил Кадыров. "Ерунда западная техника. Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях", - заявил Кадыров журналистам.

https://ria.ru/20240506/leopard-1944231740.html

грозный

россия

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Кирилл Волков

безопасность, грозный, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня), нато