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Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/nato-1944706546.html
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине
Действия Североатлантического альянса на Украине могут привести к ядерной войне, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:59
2024-05-08T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
дэвид кэмерон
джо байден
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действия Североатлантического альянса на Украине могут привести к ядерной войне, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."В конечном итоге мы собираемся сделать то, что предлагает последнее время Макрон. &lt;…&gt; Хотим ли мы отправить войска НАТО на Украину? Хотим ли мы спасти свой престиж любой ценой? Потому что это рецепт ядерной войны. &lt;…&gt; Это просто безумие, полное безумие. Я вижу, что это может произойти, и это пугает меня", — отметил он.По словам полковника, Соединенные Штаты в особенности в канун выборов могут дойти до такого отчаяния, что президент Джо Байден решится "спасти" Украину, вступив в боевые действия. Он не исключает, что это приведет к катастрофе для всего мира."Украина — это единственное место, где я могу представить себе вероятный сценарий применения ядерного оружия", — резюмировал Уилкерсон.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240508/kiev-1944676090.html
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в мире, украина, россия, франция, дэвид кэмерон, джо байден, эммануэль макрон, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Дэвид Кэмерон, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине

Полковник Уилкерсон: НАТО может спровоцировать ядерную войну из-за Украины

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действия Североатлантического альянса на Украине могут привести к ядерной войне, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"В конечном итоге мы собираемся сделать то, что предлагает последнее время Макрон. <…> Хотим ли мы отправить войска НАТО на Украину? Хотим ли мы спасти свой престиж любой ценой? Потому что это рецепт ядерной войны. <…> Это просто безумие, полное безумие. Я вижу, что это может произойти, и это пугает меня", — отметил он.
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Вчера, 14:44
По словам полковника, Соединенные Штаты в особенности в канун выборов могут дойти до такого отчаяния, что президент Джо Байден решится "спасти" Украину, вступив в боевые действия. Он не исключает, что это приведет к катастрофе для всего мира.
"Украина — это единственное место, где я могу представить себе вероятный сценарий применения ядерного оружия", — резюмировал Уилкерсон.
На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
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Вчера, 11:17
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияДэвид КэмеронДжо БайденЭммануэль МакронВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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