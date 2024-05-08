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Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине
Действия Североатлантического альянса на Украине могут привести к ядерной войне, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:59
2024-05-08T15:59
2024-05-08T15:59
специальная военная операция на украине
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дэвид кэмерон
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действия Североатлантического альянса на Украине могут привести к ядерной войне, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."В конечном итоге мы собираемся сделать то, что предлагает последнее время Макрон. <…> Хотим ли мы отправить войска НАТО на Украину? Хотим ли мы спасти свой престиж любой ценой? Потому что это рецепт ядерной войны. <…> Это просто безумие, полное безумие. Я вижу, что это может произойти, и это пугает меня", — отметил он.По словам полковника, Соединенные Штаты в особенности в канун выборов могут дойти до такого отчаяния, что президент Джо Байден решится "спасти" Украину, вступив в боевые действия. Он не исключает, что это приведет к катастрофе для всего мира."Украина — это единственное место, где я могу представить себе вероятный сценарий применения ядерного оружия", — резюмировал Уилкерсон.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Дэвид Кэмерон, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Полное безумие. В США пришли в ужас из-за плана НАТО на Украине
Полковник Уилкерсон: НАТО может спровоцировать ядерную войну из-за Украины