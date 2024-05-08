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Военный эксперт: НАТО повышает статус как главного координатора по Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 08.05.2024
https://ria.ru/20240508/nato-1944690539.html
Военный эксперт: НАТО повышает статус как главного координатора по Украине
Военный эксперт: НАТО повышает статус как главного координатора по Украине - РИА Новости, 08.05.2024
Военный эксперт: НАТО повышает статус как главного координатора по Украине
НАТО во главе с Соединенными Штатами повышает свой статус как главного координатора по Украине, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T15:14
2024-05-08T15:14
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
игорь коротченко
нато
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. НАТО во главе с Соединенными Штатами повышает свой статус как главного координатора по Украине, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По данным издания, "никаких сапог на земле" — это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа по Украине, который будет утвержден на саммите альянса. "НАТО возьмет на себя функции координатора военных поставок и оказания другой технической и военной помощи Украине. Связано это, очевидно, с тем, что если ранее это делали исключительно США, то сейчас целый ряд стран-членов НАТО готов в максимально возможных для себя объемах участвовать в этом процессе", - сказал Коротченко. "Ранее это делали главным образом США в формате "Рамштайн", неся основную нагрузку вместе с Великобританией. Поэтому, с одной стороны, якобы будет продекларирована позиция, что войска НАТО вводиться на Украину не будут, а с другой стороны, НАТО повышает свой статус как главного координатора и центра принятия важнейших решений по Украине", - добавил он. Поскольку в главной штаб-квартире НАТО тон задают американцы, то это, по его мнению, "также и стремление Пентагона заставить оплачивать военную помощь Украине всех без исключения участников Североатлантического альянса". Специалист добавил, что НАТО в действительности может вступить в боевые действия против России на территории Украины. "Учитывая, что в ряде западных заявлений уже прочерчиваются красные линии, при которых альянс может вступить в боевые действия против России на территории Украины, нельзя исключать любых сценариев и к ним надо быть готовым. Любые, даже самые негативные и неблагоприятные, сценарии должны учитываться при планировании проведения как специальной военной операции, так и политического и дипломатического ее обеспечения", - подытожил аналитик.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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украина, сша, россия, игорь коротченко, нато, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Игорь Коротченко, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Военный эксперт: НАТО повышает статус как главного координатора по Украине

Коротченко: НАТО повышает свой статус как центра принятия решений по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. НАТО во главе с Соединенными Штатами повышает свой статус как главного координатора по Украине, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По данным издания, "никаких сапог на земле" — это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа по Украине, который будет утвержден на саммите альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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"НАТО возьмет на себя функции координатора военных поставок и оказания другой технической и военной помощи Украине. Связано это, очевидно, с тем, что если ранее это делали исключительно США, то сейчас целый ряд стран-членов НАТО готов в максимально возможных для себя объемах участвовать в этом процессе", - сказал Коротченко.
«
"Ранее это делали главным образом США в формате "Рамштайн", неся основную нагрузку вместе с Великобританией. Поэтому, с одной стороны, якобы будет продекларирована позиция, что войска НАТО вводиться на Украину не будут, а с другой стороны, НАТО повышает свой статус как главного координатора и центра принятия важнейших решений по Украине", - добавил он.
Поскольку в главной штаб-квартире НАТО тон задают американцы, то это, по его мнению, "также и стремление Пентагона заставить оплачивать военную помощь Украине всех без исключения участников Североатлантического альянса".
Специалист добавил, что НАТО в действительности может вступить в боевые действия против России на территории Украины.
"Учитывая, что в ряде западных заявлений уже прочерчиваются красные линии, при которых альянс может вступить в боевые действия против России на территории Украины, нельзя исключать любых сценариев и к ним надо быть готовым. Любые, даже самые негативные и неблагоприятные, сценарии должны учитываться при планировании проведения как специальной военной операции, так и политического и дипломатического ее обеспечения", - подытожил аналитик.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияИгорь КоротченкоНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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