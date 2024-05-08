https://ria.ru/20240508/nato-1944629268.html

В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине

В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024

В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине

Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T12:11

2024-05-08T12:11

2024-05-08T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_1b965ef5f0a19dbc4289b59e7152a4b6.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, нато