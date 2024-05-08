https://ria.ru/20240508/nato-1944629268.html
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине
Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:11
2024-05-08T12:11
2024-05-08T12:12
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине
Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.
"Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.