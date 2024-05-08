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В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 08.05.2024 (обновлено: 12:12 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/nato-1944629268.html
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине - РИА Новости, 08.05.2024
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине
Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T12:11
2024-05-08T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину."Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО
В Кремле заявили об огромной опасности из-за вмешательства НАТО на Украине

Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО
Американские военные во время учения НАТО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киевский режим достаточно непредсказуем, вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Ранее на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину.
"Киевский режим достаточно непредсказуемый. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность", - прокомментировал появление петиции Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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