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В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет - РИА Новости, 08.05.2024
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11:23 08.05.2024 (обновлено: 11:26 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/nagrada-1944617953.html
В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет
В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет - РИА Новости, 08.05.2024
В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет
В Бурятии 91-летнему сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену Славы III степени, к которому его отец был представлен ещё в 1951 году, сообщил глава... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T11:23
2024-05-08T11:26
баргузинский район
витебская область
ссср
алексей цыденов
общество
день победы — 2024
великая отечественная война (1941-1945)
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УЛАН-УДЭ, 8 мая – РИА Новости. В Бурятии 91-летнему сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену Славы III степени, к которому его отец был представлен ещё в 1951 году, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале."Сегодня вручили награду - удостоверение к ордену Славы III степени семье нашего земляка, фронтовика Жана Ламатхановича Бубеева. К высокой награде Жан Ламатханович был представлен еще в 1951 году за храбрость и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Однако из-за различных обстоятельств тогда награда не нашла своего героя", — написал Цыденов.Он отметил, что благодаря работе по поиску неизвестных героев войны удостоверение о награждении Жана Ламатхановича Бубеева вручили сыну героя - Мунко Жановичу Бубееву. "Сыну фронтовика, Мунко Жановичу, самому уже 91 год. Для нас он - современник тех героических лет, когда страна сражалась за свободу и независимость, а потом не менее героически восстанавливалась после нанесенного урона", - подчеркнул Цыденов. Жан Ламатханович родился в 1907 году в улусе Улюн Баргузинского района, в 1941 призван в ряды РККА. С января 1943 года на Западном фронте служил в восстановительном железнодорожном батальоне, участвовал в боях на Вяземском направлении и на Курской дуге. С октября 1943 года участвовал в боях стрелком в 44-й моторизированной стрелковой бригады 1-го Прибалтийского фронта. Во время боев в декабре 1943 года на территории Витебской области, когда наши войска окружили и уничтожили 4 дивизии Вермахта, Жан Ламатханович был тяжело ранен. После лечения вернулся на Родину, несмотря на инвалидность трудился на различных должностях, восстанавливал народное хозяйство СССР. С 50-х годов и до самой смерти работал почтальоном на малой родине.
https://ria.ru/20240328/memorial-1936295181.html
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баргузинский район, витебская область, ссср, алексей цыденов, общество, день победы — 2024, великая отечественная война (1941-1945)
Баргузинский район, Витебская область, СССР, Алексей Цыденов, Общество, День Победы — 2024, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Бурятии сыну фронтовика вручили награду спустя более 70 лет

В Бурятии сыну участника ВОВ Бубеева вручили удостоверение к ордену Славы

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramВручение награды - удостоверение к ордену Славы III степени - семье фронтовика Жана Ламатхановича Бубеева
Вручение награды - удостоверение к ордену Славы III степени - семье фронтовика Жана Ламатхановича Бубеева - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Вручение награды - удостоверение к ордену Славы III степени - семье фронтовика Жана Ламатхановича Бубеева
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УЛАН-УДЭ, 8 мая – РИА Новости. В Бурятии 91-летнему сыну фронтовика вручили удостоверение к ордену Славы III степени, к которому его отец был представлен ещё в 1951 году, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
"Сегодня вручили награду - удостоверение к ордену Славы III степени семье нашего земляка, фронтовика Жана Ламатхановича Бубеева. К высокой награде Жан Ламатханович был представлен еще в 1951 году за храбрость и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Однако из-за различных обстоятельств тогда награда не нашла своего героя", — написал Цыденов.
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Он отметил, что благодаря работе по поиску неизвестных героев войны удостоверение о награждении Жана Ламатхановича Бубеева вручили сыну героя - Мунко Жановичу Бубееву.
«
"Сыну фронтовика, Мунко Жановичу, самому уже 91 год. Для нас он - современник тех героических лет, когда страна сражалась за свободу и независимость, а потом не менее героически восстанавливалась после нанесенного урона", - подчеркнул Цыденов.
Жан Ламатханович родился в 1907 году в улусе Улюн Баргузинского района, в 1941 призван в ряды РККА. С января 1943 года на Западном фронте служил в восстановительном железнодорожном батальоне, участвовал в боях на Вяземском направлении и на Курской дуге.
С октября 1943 года участвовал в боях стрелком в 44-й моторизированной стрелковой бригады 1-го Прибалтийского фронта. Во время боев в декабре 1943 года на территории Витебской области, когда наши войска окружили и уничтожили 4 дивизии Вермахта, Жан Ламатханович был тяжело ранен. После лечения вернулся на Родину, несмотря на инвалидность трудился на различных должностях, восстанавливал народное хозяйство СССР. С 50-х годов и до самой смерти работал почтальоном на малой родине.
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