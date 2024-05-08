https://ria.ru/20240508/mvf-1944562633.html
МВФ назвал три блока мировой экономики
МВФ назвал три блока мировой экономики - РИА Новости, 08.05.2024
МВФ назвал три блока мировой экономики
Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока, включая те страны, которые опираются на США, Китай, а также... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T03:13
2024-05-08T03:13
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока, включая те страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран", - говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю. По оценкам МВФ, тенденция разделения мировой экономики на отдельные группы привела к росту числа существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, совокупное числе которых в 2023 году превысило 3 тысячи. Кроме того, как отметили в МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля Китая в импорте в США сократилась на 8% на фоне растущих противоречий между Пекином и Вашингтоном. Также по оценкам фонда, прямая торговля между Россией и Западом "рухнула" на фоне украинского конфликта.
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сша, китай, пекин, мвф, в мире
США, Китай, Пекин, МВФ, В мире
МВФ назвал три блока мировой экономики
МВФ: мировая экономика разделилась на три блока из-за политических разногласий
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока, включая те страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран", - говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю.
По оценкам МВФ, тенденция разделения мировой экономики на отдельные группы привела к росту числа существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, совокупное числе которых в 2023 году превысило 3 тысячи.
Кроме того, как отметили в МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля Китая в импорте в США сократилась на 8% на фоне растущих противоречий между Пекином
и Вашингтоном.
Также по оценкам фонда, прямая торговля между Россией
и Западом "рухнула" на фоне украинского конфликта.