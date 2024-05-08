https://ria.ru/20240508/mvf-1944562633.html

МВФ назвал три блока мировой экономики

МВФ назвал три блока мировой экономики - РИА Новости, 08.05.2024

МВФ назвал три блока мировой экономики

Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока, включая те страны, которые опираются на США, Китай, а также... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T03:13

2024-05-08T03:13

2024-05-08T03:55

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Мировая экономика под влиянием геополитических разногласий оказалась разделена на три блока, включая те страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран", - говорится в опубликованном докладе фонда, посвященном влиянию геополитики на мировую торговлю. По оценкам МВФ, тенденция разделения мировой экономики на отдельные группы привела к росту числа существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции, совокупное числе которых в 2023 году превысило 3 тысячи. Кроме того, как отметили в МВФ, за период с 2017 по 2023 годы доля Китая в импорте в США сократилась на 8% на фоне растущих противоречий между Пекином и Вашингтоном. Также по оценкам фонда, прямая торговля между Россией и Западом "рухнула" на фоне украинского конфликта.

https://ria.ru/20240503/gosdolg-1943768516.html

https://ria.ru/20240503/rossii-1943610885.html

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сша, китай, пекин, мвф, в мире